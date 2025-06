Carolina Jaramillo niega veto a medios: “No se me ha comunicado ninguna censura”

El lunes 2 de junio de 2025, Carolina Jaramillo fue presentada oficialmente como portavoz del Gobierno. En su primer encuentro con la prensa, respondió a una inquietud planteada por EXPRESO, tras conocer que fuentes de dos ministerios aseguraron que existe un veto de la Secretaría de Comunicación que impide a ciertos ministros conceder entrevistas a este medio. “¿A qué se debe el veto? ¿Esa será la política comunicacional en este nuevo período presidencial?”, fue la pregunta dirigida a la vocera.

"Es interesante tu pregunta. A mi no se me ha comunicado que exista ningún veto ni ninguna censura para que los ministros asistan a ningún medio de comunicación", respondió Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno, a EXPRESO.

La vocera negó que le hayan comunicado sobre un veto o censura, ya que algunos ministros de Estado no responden a pedidos de entrevista de EXPRESO. Además señaló: "Estoy aquí para ser portadora de los mensajes y decisiones del Gobierno y del Palacio de Carondelet".

#AHORA | Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia de la República, consultada, responde que no existe un veto desde la Secretaría de Comunicación, para que los ministros hablen con EXPRESO, pese a que fuentes de dos Ministerios confirmaron que existe un veto. pic.twitter.com/mUZYjFsaK7 — Diario Expreso (@Expresoec) June 2, 2025

Más periodistas de medios de comunicación locales e internacionales aprovecharon para comentar a Carolina Jaramillo sus inquietudes por problemas para acceder a información.

Lo que dijeron otros periodistas

Ana María Cañizares, corresponsal de CNN en Ecuador, preguntó cómo lograrán que la información fluya, ya que tras los anuncios de la vocera, los periodistas requieren pedir la ampliación de los datos y hay dificultades.

"A veces se nos pide regresar el pedido a la Segcom y no centraliza la información. El presidente va a viajar en breve. ¿Cómo vamos a tener una agenda? En el caso de los medios internacionales, el presidente fue a una gira de 15 días y nunca se nos presentaba una agenda previa, qué va a hacer, ni siquiera para poderla cubrir. Fue un gran problema de la gira de dos semanas. No había titulares de la gira del presidente porque no había una agenda. Con otros gobiernos teníamos información con días de anticipación".

"Es muy importante mirar que las decisiones del Gobierno Nacional en torno a la comunicación tienen una evidente voluntad de generar espacios de diálogo con los medios de comunicación y esto seguramente lo veremos en los próximos días porque hoy se han hecho cinco anuncios, que tienen que ver con varias carteras de Estado y están llamados a ampliarse la información de parte de varios ministros y lo vamos a ir viendo en los próximos días, cuando los ministros puedan darles más detalles técnicos. En mi tendrán un puente de diálogo para entregarles información de mejor calidad", respondió Jaramillo.

Antes, Doménica Vivanco, del portal digital La Posta, le dijo a Jaramillo que tomando como referencia la pregunta de EXPRESO, aprovechaba para hacerle notar su preocupación porque los ministros de Estado no acuden a sus invitaciones.

"El Ministerio de Energía es uno de los que más complicaciones tiene con información. Nos tiene bloqueados a los medios. No hay respuestas. Varios anuncios que ha hecho son de ese ministerio. Que nos ayude con su gestión, para que la información fluya de ese ministerio", dijo Andrea Salazar, periodista de Diario El Mercurio de Cuenca.

"Reitero, les doy un compromiso de hacer las gestiones necesarias para que la comunicación entre el Gobierno y los medios de comunicación sea la mejor", respondió Carolina Jaramillo.

