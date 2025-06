Nuevas tarifas eléctricas en Ecuador: así afectarán a grandes consumidores

Gobierno ajusta las tarifas eléctricas para industrias, pero garantiza que no habrá alza para hogares

La nueva vocera oficial Carolina Jaramillo anunció este 2 de junio una serie de medidas económicas adoptadas por el Gobierno de Daniel Noboa, entre ellas el ajuste en la tarifa eléctrica para grandes consumidores y la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial. Ambas decisiones, según indicó, responden a una política de eficiencia fiscal y focalización de subsidios.

En el caso del servicio eléctrico, el Gobierno ha dispuesto "transparentar la tarifa" para los usuarios de alto y medio voltaje, es decir, los grupos AB1 y MB.

¿De cuánto será el incremento?



Estos consumidores pasarán a pagar el valor real del kilovatio hora, dejando atrás el esquema subsidiado. Según lo detallado, el grupo AB1 pasará de pagar 7,91 centavos a 10,22 centavos por kWh, mientras que el grupo MB verá un aumento de 9,27 a 11,64 centavos por kWh.

Hay sectores protegidos



A pesar de este ajuste, algunos sectores seguirán protegidos. Jaramillo indicó que por decisión del presidente Noboa, quedan excluidos de la medida el bombeo de agua para comunidades campesinas, los escenarios deportivos y los programas de asistencia social, aunque técnicamente pertenecen a los grupos AB1 y MB.

La portavoz fue enfática al subrayar que esta decisión no afecta a los consumidores residenciales del país: “Las familias ecuatorianas no tendrán ningún aumento en la tarifa eléctrica. Esa tarifa no se toca”, reiteró. La mayoría de los hogares, clasificados dentro del grupo de bajo voltaje, seguirá recibiendo el subsidio eléctrico vigente.

Eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial



Este anuncio se suma a otro cambio estructural presentado por Jaramillo: la eliminación del subsidio al diésel para el sector atunero industrial, una industria que en 2024 exportó 1.641 millones de dólares, con un crecimiento del 21% respecto al promedio de la última década.

La medida no afectará a las embarcaciones de pesca artesanal, que continuarán recibiendo el subsidio. Según el Gobierno, 29 grandes empresas del sector atunero concentran el 60% del valor del subsidio, que en 2024 representó un gasto estatal de 42 millones de dólares.

Como medida de compensación, el Banco del Pacífico abrirá líneas de crédito por hasta 42 millones, respaldadas por el Fondo Nacional de Garantía de la CFN, para apoyar la modernización de la flota pesquera. La tasa de interés será del 6% anual, y cubrirá hasta el 75% del riesgo financiero.

Jaramillo cerró su intervención destacando los tres pilares de la visión económica del presidente Noboa: subsidiar únicamente a quienes más lo necesitan, establecer compensaciones inteligentes y volver más eficiente al Estado ecuatoriano.