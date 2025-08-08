John Pólit aún no cumple con el monto acordado con EE.UU. previo a su sentencia

John Pólit ha pagado solo $ 6,6 millones de los 16,5 acordados con EE.UU. antes de su audiencia de sentencia

Sobornos. John Pólit (izquierda), hijo del excontralor Carlos Pólit, se declaró culpable en EE.UU. por lavado de activos.

A pocos días de la audiencia en la que se conocerá la sentencia de prisión contra John Pólit, hijo del excontralor Carlos Pólit, aún no ha cumplido con el pago total de $ 16,5 millones acordado con el gobierno de los Estados Unidos como parte de su acuerdo de culpabilidad.

Corte de EE.UU. aplaza al 3 de septiembre la sentencia de John Pólit por lavado Leer más

El monto corresponde a una sentencia de decomiso monetario impuesta por la Corte del Distrito Sur de Florida, luego de que Pólit se declarara culpable el 12 de noviembre de 2024 por conspiración para lavado de activos.

El dinero que lavó provenía de sobornos recibidos por su padre, y esta a su vez de la constructora brasileña Odebrecht y de operaciones vinculadas a Seguros Sucre. El dinero, según la justicia estadounidense, fue utilizado para adquirir propiedades en el sur de Florida.

Según el expediente judicial más reciente (ECF No. 45), hasta el 24 de julio de 2025, John Pólit ha realizado tres pagos parciales:

Los montos pagados hasta agosto de 2025

$ 430.701,94 dólares el 27 de marzo de 2025

$ 876.516,58 dólares el 18 de junio de 2025

$ 5.343.825,69 el 24 de julio de 2025

Esto suma un total de 4 6.651.044,21, lo que deja un saldo pendiente de $ 9.858.955,79

José Serrano detenido en Estados Unidos: Esto se sabe Leer más

Según los documentos judiciales de la Corte, el acuerdo inicial contemplaba que el monto total debía ser cancelado antes de enero de 2025, fecha en la que originalmente se iba a dictar sentencia. Sin embargo, la audiencia ha sido postergada cuatro veces debido a que Pólit no logró vender todas las propiedades necesarias para cubrir la suma.

Hasta el momento, no se ha establecido un nuevo plazo para que el acusado cumpla con el pago total, pero sí se estableció el 3 de septiembre, a las 10:00, su audiencia de sentencia, ante la jueza Kathleen M. Williams, aunque se espera que ocurra en los próximos meses.

Mientras tanto, Carlos Pólit, padre del acusado, cumple una condena de 10 años de prisión en el Centro de Detención Federal de Miami, y recientemente su solicitud de reducción de pena fue rechazada.

Para seguir leyendo EXPRESO, sin restricciones, SUSCRÍBETE AQU´Í