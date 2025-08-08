Deportivo Cuenca vence a Baños Ciudad de Fuego y avanza en la Copa Ecuador 2025

El Expreso Austral debutó con victoria en el torneo y ya conoce a su rival para los octavos de final

Deportivo Cuenca se impuso 2-0 a Baños Ciudad de Fuego y clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo disputado la noche del jueves 7 de agosto en el estadio José Silva Romo, ubicado en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.

(Le puede interesar: La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?)

En su debut en la cuarta edición del torneo, el Expreso Austral cumplió con las expectativas, aunque no tuvo un camino fácil. Su rival, representante de la Segunda Categoría de Tungurahua, mostró resistencia, energía y carácter, empujado por el aliento constante de su hinchada, conocida como la Garganta de Fuego.

Desde la pelota parada cayó el segundo gol del @DCuencaOficial. #CopaEcuadorEcuabetDIRECTV🏆🇪🇨 pic.twitter.com/kZCj46LGL0 — Copa Ecuador (@CopaEcuador) August 8, 2025

Los goles del delantero argentino Nicolás Leguizamón y del mediocampista Stalin Morocho marcaron la diferencia y sellaron la clasificación del cuadro morlaco, que ahora se enfoca en su próximo reto en el certamen nacional.

¿Damián Díaz alista su regreso al fútbol de Ecuador?: Este equipo lo pretende Leer más

¿Quién será el rival del Deportivo Cuenca en los octavos de Copa Ecuador?

En los octavos de final, Deportivo Cuenca se medirá ante Aucas, equipo que accedió a esta instancia tras vencer en penales a Ecuagenera, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

El encuentro entre morlacos y orientales está programado para septiembre, en fechas todavía por confirmar por parte de la organización de la Copa Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!