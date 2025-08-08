Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Deportes

Deportivo Cuenca
Deportivo Cuenca regaló alegrías en su debut por la Copa Ecuador 2025.@CopaEcuador

Deportivo Cuenca vence a Baños Ciudad de Fuego y avanza en la Copa Ecuador 2025

El Expreso Austral debutó con victoria en el torneo y ya conoce a su rival para los octavos de final

Deportivo Cuenca se impuso 2-0 a Baños Ciudad de Fuego y clasificó a los octavos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo disputado la noche del jueves 7 de agosto en el estadio José Silva Romo, ubicado en Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua.

(Le puede interesar: La Liga, La Premier, La Bundesliga, La Seria A: ¿Cuándo regresa el fútbol europeo?)

En su debut en la cuarta edición del torneo, el Expreso Austral cumplió con las expectativas, aunque no tuvo un camino fácil. Su rival, representante de la Segunda Categoría de Tungurahua, mostró resistencia, energía y carácter, empujado por el aliento constante de su hinchada, conocida como la Garganta de Fuego.

Los goles del delantero argentino Nicolás Leguizamón y del mediocampista Stalin Morocho marcaron la diferencia y sellaron la clasificación del cuadro morlaco, que ahora se enfoca en su próximo reto en el certamen nacional.

Damián Díaz

¿Damián Díaz alista su regreso al fútbol de Ecuador?: Este equipo lo pretende

Leer más

¿Quién será el rival del Deportivo Cuenca en los octavos de Copa Ecuador?

En los octavos de final, Deportivo Cuenca se medirá ante Aucas, equipo que accedió a esta instancia tras vencer en penales a Ecuagenera, luego de un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

RELACIONADAS

El encuentro entre morlacos y orientales está programado para septiembre, en fechas todavía por confirmar por parte de la organización de la Copa Ecuador.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Elba González: "Soy una manaba que saca el machete de vez en cuando"

  2. Polémica en Guayaquil: ¿Nueve agentes para quitarle el carrito a heladero? | Video |

  3. En Perú: contenedores cayeron al mar y están vendiendo sus productos muy baratos

  4. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

  5. Deportivo Cuenca vence a Baños Ciudad de Fuego y avanza en la Copa Ecuador 2025

LO MÁS VISTO

  1. Jóvenes en Acción 2025: ¿Cómo saber si ya estás registrado?

  2. Correa reacciona a valla que culpa a la Corte Constitucional por muertes violentas

  3. David Norero, de binomio de Lucio Gutiérrez a secretario del Concejo de Guayaquil

  4. ¿El Municipio de Guayaquil le prestaría dinero al Gobierno? Esto respondió el alcalde

  5. José Serrano detenido en Estados Unidos: Esto se sabe

Te recomendamos