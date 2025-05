La ciudadanía siente que el poder no escucha su voz

Participación. Para muchos ciudadanos, las propuestas que surjan desde ellos no son tomadas en cuenta por quienes ejercen el poder en el país.

El significado de la frase latina “La voz del pueblo es la voz de Dios” carece de valor para varios ecuatorianos que conversaron con EXPRESO. Para ellos, la opinión de la ciudadanía es menospreciada por quienes ejercen el poder.

EXPRESO conversó con ocho personas sobre lo que opinan del poder que tendría la ciudadanía para promover iniciativas que generen cambios en la sociedad. De manera general, todos sienten decepción al intentar alzar la voz, pues no se sienten escuchados por quienes están en el poder.

Para el comerciante Estuardo Vincent, de 69 años, el único poder que tiene el pueblo ecuatoriano es el que ejerce a través del voto. A pesar de ello, “prácticamente no tenemos representación en la Asamblea”, afirma.

De nada sirve ir a las urnas, expresa el taxista informal Fausto Troya. A sus 55 años, comenta que ha visto cómo la ciudadanía ha acudido varias veces a votar en consultas populares y referéndums propuestos por distintos regímenes. “El pueblo ha votado por cambios, pero nunca los han hecho valer; no son ejecutados”.

A juicio de Troya, los gobiernos de turno “no deberían consultar nada a los electores, que decidan ellos”. Esta afirmación la hace con indignación, pues en su opinión, “al final, eso queda en nada; es en vano”.

“Es que la palabra de uno, para ellos (las autoridades), no vale, no sirve”, manifiesta el comerciante ambulante Francisco Espinoza, de 71 años. “Ellos hacen lo que les da la gana y a su conveniencia”, a pesar de haber sido elegidos por el pueblo.

Añade que la gente suele expresarse a través de los medios de comunicación, como cuando da su opinión a la prensa, porque cree que solo así su voz puede ser escuchada.

¿A qué se debe este desaliento?

Esto se debe a que un ciudadano común no puede ejercer presión al Gobierno para provocar un cambio, admite Vincent. “Que lo haga una persona individualmente es imposible, salvo que tenga mucha influencia o lo haga a través de la prensa”.

El docente Fausto Benites, de 33 años, considera que la ciudadanía no tiene poder porque está a merced de la cúpula política y de quienes la gobiernan. “Ellos son los que toman las decisiones y eligen lo que les conviene, no lo que sea mejor para el pueblo”.

El comerciante Allan Hidalgo, de 34 años, cree que los políticos deberían escuchar lo que la gente propone y no cerrarse en sus propias ideas. “Ellos se preocupan y atienden más sus problemas y no prestan atención a la ciudadanía”.

¿Cómo la ciudadanía podría recuperar ese poder?

El visitador médico Hugo Jara, de 64 años, considera que la única forma de que las autoridades escuchen las propuestas ciudadanas es que estas se presenten a través de una organización. Esto implicaría que el pueblo se organice.

“Mientras no haya organización, no hay cómo proponer”. Aunque para llegar a eso, se requiere que la gente esté educada y conozca sus derechos y obligaciones. De lo contrario, “siempre nos van a dominar”.

Aun así, Cristina Cardozo, de 47 años, quien se dedica a la costura, ha perdido la esperanza. ¿Por qué? “Porque volvemos a lo mismo”, dice, ya que quienes deben ejecutar esas iniciativas son las autoridades; y a su criterio, no tienen interés.

Falta de confianza en los sujetos políticos

Dice que muchas personas aprovechan la época de campaña para hablar con los políticos, expresarles sus necesidades e ideas, pero una vez que ganan los comicios, nada pasa. “Eso es un ratito nomás. Te abrazan, te escuchan, pero por un oído entró y por el otro salió”.

Para el comerciante Adrián Sánchez, de 22 años, pareciera que la ciudadanía no tiene ese derecho. Pero además, quienes ejercen el poder tampoco proponen ni ejecutan. “Si no, ya lo habríamos visto, pero no lo están haciendo”.

Invitación. Hasta el domingo 9 de mayo, EXPRESO recibirá propuestas ciudadanas para los cambios legales o constitucionales que se deban efectuar.

