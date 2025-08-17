Vecinos de Tumbaco denuncian inseguridad y robos

Vecinos denuncian que los robos ocurren incluso a plena luz del día en Tumbaco.

La delincuencia en Tumbaco no da tregua. Vecinos denuncian que los robos ocurren incluso a plena luz del día, generando miedo e indignación en la comunidad.

Vecinos denuncia que se ha incrementado los robos

Marco Veintimilla, presidente de la Tola Chica, relató que hace pocos días un presunto delincuente, señalado de robar en establecimientos comerciales y a personas, fue capturado por moradores enardecidos. Según relató, la comunidad amarró al sospechoso a un poste antes de entregarlo a la Policía para que se sigan los procedimientos legales correspondientes.

Veintimilla agregó que desde hace varios meses ha solicitado mesas de trabajo y reuniones con el Municipio para establecer estrategias que reduzcan la delincuencia y aumenten la presencia policial en la zona, pero hasta el momento no ha obtenido resultados concretos. “Necesitamos acciones inmediatas, porque los robos no cesan y la seguridad de nuestros vecinos está en riesgo”, enfatizó.

El pasado 14 de agosto, cámaras de seguridad registraron un robo en el que la dueña de una vivienda ingresó a su domicilio mientras los delincuentes cometían el ilícito.

A pesar de percatarse de la presencia de la propietaria, los delincuentes continuaron con su acción, evidenciando la audacia con la que operan en la parroquia. Vecinos aseguran que el crecimiento urbano ha facilitado la llegada de la delincuencia a la parroquia.

