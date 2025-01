Guayaquil: El deterioro marca a parque Lago

Los días de gloria del Área Nacional de Recreación Parque Lago han pasado. Para los guayaquileños que alguna vez visitaron este sitio, el estado en el que se encuentra da pena.

El Parque Lago está ubicado en el kilómetro 26 de la vía a la costa, en la provincia de Guayas, aproximadamente a dos kilómetros cruzando el corredor vial. Para ingresar a este espacio no existe una vía exclusiva, ni un letrero que indique la entrada; el que existe está colocado unos metros atrás y no es visible, ya que el color de las letras está opaco y casi oculto por los árboles; está casi destruido. Para entrar, hay que invadir la ciclovía.

Desde esa dudosa entrada, los daños de la calzada avizoran lo que se encuentra adentro. Encima del letrero de bienvenida, tres papeles impresos están pegados; hay que acercarse para leer lo que la tinta diluida aún indica: horario de atención y, en dos papeles diferentes, uno en letras grandes y el otro en mayúsculas y minúsculas: Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Esta entidad administra el parque desde el 25 de mayo de 2022, fecha en la que la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público (Inmobiliar) hizo el traspaso, el cual “fortalecerá la gestión ambiental de este espacio natural, en procura de su adecuada conservación”, según un comunicado de prensa publicado en el portal web de Inmobiliar.

Malestar de los usuarios por el estado del parque

Pero de eso no se puede atestiguar nada. “Esto está en malas condiciones”, comentó un visitante que pidió mantener su nombre en reserva. Él regresaba a este sitio después de varios años, pero en esta ocasión con su novia. Ambos tuvieron que recostarse sobre la maleza. A unos metros de ellos, la basura se desbordaba de los dos contenedores oxidados que están suspendidos en el área de picnic.

Maritza Torres comenta que visitó este lugar luego de varios años y que no se parece en nada a como lo recordaba. Junto a sus hijos, que en esa época eran adolescentes, se recostó en el césped justo frente al cuerpo de agua; ahora ni lo intentaría porque la maleza se lo impide, y teme ser picada por algún animal. Tampoco puede observar el amplio sendero adoquinado de color rosado por el que su esposo y sus hijos andaban en bicicleta. La imagen que tiene de este parque no encaja con el actual, dice, mientras se queja de “cómo lo dejaron perder”.

Calzada. El sendero para ascender al mirador presenta hendiduras en varios tramos. FLOR LAYEDRA TORRES

Un lugar con potencial para practicar deporte

Al ciudadano Luis Becilla también le sorprende el deterioro del parque, que observa mientras corre por la calzada asfaltada. En varios tramos, esta presenta hundimientos y fisuras. Él recuerda que hace unos años allí se realizaban competencias Ironman; varios nadaban en la laguna, luego hacían un circuito de ciclismo en la carretera de la vía a la costa y finalizaban con una corrida de 21 kilómetros. A su juicio, esa actividad debería ser retomada, porque el sitio es idóneo para ello; pero para eso, primero, dice, el Ministerio debería sacar los lechuguines que han cubierto toda la parte frontal del embalse del río Chongón. Además, su paso está prohibido por dos cintas: una amarilla, colocada entre dos árboles, y otra roja, unos metros más abajo, que dicen “peligro”. Allí se observa una canoa entre el borde del embalse, en medio de lechuguines y un muelle rústico; toda la explanada cubierta por maleza y restos de basura.

Peligro. La acera del área infantil está destruida; en el arco de vóley solo se observa restos de la malla; los juegos están en malas condiciones. FLOR LAYEDRA TORRES

El área infantil descuidado

Carla Díaz visitó el parque junto a su familia hace algunas semanas, pero comenta que no pudo usar el área de juegos infantiles porque sus hijos podían lastimarse. Las mecedoras están oxidadas, las tablas (asientos) están flojas. La casa de madera está en mal estado. Además, cuenta que el letrero que está frente a los juegos parece que se va a caer hacia atrás: “todo es un peligro aquí”.

Algunas personas van hasta la entrada del Centro de Deportes Náuticos, el cual está cerrado, y viran a la izquierda, luego a la derecha. Allí, o suben en bicicleta o a pie un cerro, el cual tiene depresiones en el piso y basura en las laderas. En la cima hay un mirador rústico y una piscina metálica oxidada, con basura en su interior y el agua verdosa. Pocos no suben y siguen largo, para pescar tilapia.

Daños. La mesa del área de picnic, que está a la entrada del parque, está caída. FLOR LAYEDRA TORRES

La ciudadanía demanda acciones

A Elías Rodríguez le entristece saber que el sitio ha cambiado; él fue en su adolescencia y allí jugó fútbol con sus amigos. “Era bonito”, recuerda. A su criterio, el lugar debería ser rescatado, ya que el parque da para acampar, manifiesta.

También debe contar con mejor seguridad, coinciden todos. El sitio solo cuenta con un guardia en la entrada. Allí se observan dos muebles de madera, uno de los cuales sostiene una barra metálica que impide el ingreso de autos.

A fin de saber qué planes se prevé para recuperar este espacio, EXPRESO solicitó al equipo de comunicación del Ministerio de Ambiente una entrevista con sus directivos para hablar del tema, pero la respuesta al requerimiento no llegó. De igual manera, vía WhatsApp, este Diario se contactó con la ministra de la cartera de Estado, Inés Manzano, quien aseguró que le diría a la viceministra, María Cristina Recalde, para que atienda la solicitud, en vista de que ella ha venido manejando el caso. No obstante, hasta el cierre de esta edición, no se precisó cuándo se dará la entrevista.

Descuidado. En el mirador del parque Lago se observa una piscina, donde hay agua empozada y verdosa y con basura en su interior. FLOR LAYEDRA TORRES

La negligencia estatal perjudica el turismo

Para José Alberto Medina, docente en la carrera de Turismo y coordinador académico del Sistema de Educación a Distancia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, este sitio, tal como está ahora, no es apto para el turismo. Es por ello que se requiere una intervención inmediata, ya que esto “daña la imagen turística del país”.

Por su parte, Cindy Burgos, directora académica de Turismo de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, considera que los visitantes locales no acuden a este espacio. Para ello, sugiere que las autoridades creen una alianza estratégica con el sector privado para desarrollar planes de mantenimiento y cuidado sostenible, y así no se pierda el potencial turístico que tiene el parque.

Señalética. El letrero que está fuera de las instalaciones del parque Lago está deteriorado; la estructura está oxidada y sus partes se están desprendiendo. FLOR LAYEDRA TORRES

Y es que, cuando no hay mantenimiento, todo se deteriora, dice Medina, quien también recomienda hacer un levantamiento de información para elaborar un plan de reestructuración. Mientras tanto, deben parar la extracción de tierra y de árboles, ya que “afecta al ecosistema”.

Solicitud. EXPRESO gestionó una entrevista con un representante del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, pero hasta el cierre de esta edición no fue concedida

