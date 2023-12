El desgobierno en la isla Santay

Distintivo. El puente prevé a los turistas nacionales y extranjeros lo que observará más adelante. El deterioro no solo está en las velas, también en el piso, en el mobiliario.

Desde la entrada principal, donde está ubicado el puente peatonal y ciclovía, que une a Guayaquil con la isla Santay, ubicado en la avenida El Oro y la Ría, en el sur de la urbe porteña, se puede observar el descuido del Ministerio de Ambiente sobre este sector. El Área Nacional de Recreación Isla Santay necesita una intervención integral urgente.

Cuando la brisa del río Guayas pasa por el puente basculante Santay, los restos de lo que era una vela se mueven y caen tras el paso de esta, guindando de unas cuerdas que están atadas a las oxidadas y decoloradas barandas rojas. Mientras se camina por este paso de hormigón se observa el desgaste del piso y las uniones metálicas oxidas; también la ausencia de varios vidrios de los pasamanos y en su lugar maceteros con plantas marchitas, algunos espacios vacíos limitados con una cuerda endeble o rota.

Los bancos de madera que están debajo de las velas que aún sobreviven están destruidos, desgastados y despintados. En uno de ellos se sienta Fernando Guamán; junto a sus amigos había optado por visitar este sitio porque celebraba sus 22 años y quería algo diferente; pero “ya no es lo mismo”.

Cerca de él hay unos visores oxidados. Para este joven guayaquileño, todo está abandonado. No hay turistas, solo están sus habitantes; su recuerdo distaba de eso. “No es lo mismo, es como andar solo”.

Deterioro. En el entorno de Santay se observa, además de deterioro, zonas secas. Hasta la vegetación se marchita. Flor Layedra

Y es que al caminar por el puente y dentro de la isla es una travesía solitaria y silenciosa. Casi en todos los tramos no se escucha ni se ve a otros cerca, conversando o fotografiando.

El turismo ha mermado bastante y esto le preocupa a Juan Reina, morador de la isla. Quienes se dedicaban a atender a los turistas tanto en el comedor como en otras actividades tuvieron que buscar otros oficios. Las mujeres salieron a Guayaquil a laborar en tareas domésticas. Los hombres que habían dejado la pesca la retomaron.

Para Reina, el Estado no ha realizado ningún mantenimiento; no les ha brindado apoyo.

El francés Máximo Fontana circulaba decepcionado por las condiciones en la que se encuentra la caminera elevada que conduce a la ecoaldea; en ella “hay varios huecos por todos lados” que le imposibilitaba pedalear, por lo que optó por bajarse de ella y caminar.

Fontana se enteró de este sitio natural por páginas turísticas digitales, pero en ellas no se comunicaba nada de lo que vio ni cuando ingresó al área le advirtieron de esta situación, porque de lo contrario “no hubiera alquilado la bicicleta”.

Reemplazo. Los habitantes quieren que las camineras de plástico sean reemplazadas por hormigón. Flor Layedra

En la garita de ingreso advierten al turista que el sitio está abierto hasta las 16:00, no hasta las 17:00 como se divisa en unas hojas que están pegadas en el vidrio. Además, solo piden la cédula de una de las personas que ingresa, no de todas, denuncia José Silva. A sus dos primas no la registraron.

Como no se siente seguro, prefiere caminar solo por el puente y en las tardes. No le parece que las cámaras estén funcionando ni se observa personal de seguridad pública o privada en el sector.

Reina comenta que en esta semana unas personas fueron asaltadas por unos hombres que andaban en moto. Él teme que ingresen a la isla.

Pero el descuido y la falta de mantenimiento ha sido registrado en varios reportajes por este Diario. Pero las acciones gubernamentales han sido de parches.

Origen La isla se formó por la acumulación de sedimentos. Ahora está rodeada por árboles de manglar y es un sitio de descanso, refugio y anidación de muchas aves acuáticas.

Los tablones de caucho de neumáticos que colocó el Ministerio de Ambiente, en octubre pasado, son endebles; al caminar pareciera que se va a hundir. Quien camina por el sendero debe hacerlo despacio porque al pisar las hojas puede resbalarse.

Los problemas continúan hasta la ecoaldea. Los moradores han tenido que remendar las camineras y los pasamanos, porque la madera se ha dañado.

Rosa Medina vive en la isla hace 15 años y siente que el Estado la ha abandonado. “Tenemos miedo de que con las lluvias todo se nos destruya”. Comenta que, en el pueblo, donde viven 300 personas aproximadamente, se requiere ayuda porque en las noches están a oscuras porque las baterías han culminado su tiempo de vida útil. “A veces creen que en la isla no existe nadie, pero sí existimos”.

Servicios. No tienen agua potable, la mayoría de los paneles solares no funcionan. Flor Layedra

Rosario Domínguez es viuda. Sentada en la entrada de su casa nos cuenta que está enferma y no puede trabajar por sus dolores. Sus hijos, pescadores, velan por ella, aunque a veces no logran cazar nada en el río. Para ella, la vida es cara; paga $ 30 por un bidón de agua, pasando un día. Pero lo que más quiere es dejar de vivir en la oscuridad.

A la espera del traspaso de la competencia

La Prefectura del Guayas está a la espera de una fecha para que inicien las mesas técnicas de trabajo, para la delegación de la competencia sobre la isla Santay, que estarían conformadas por el Ministerio de Ambiente y de la Prefectura. Para la titular de la entidad provincial, Marcela Aguiñaga, “la isla Santay es el resultado del abandono, negligencia e indolencia de gobiernos pasados”.

La Prefectura, de acuerdo con un informe preliminar, invertirá inicialmente alrededor de $ 5,5 millones. Con ello, la entidad rehabilitaría la planta de tratamiento de agua, el sistema fotovoltaico, las camineras que van desde el puente a la ecoaldea; también realizaría el mantenimiento de las villas de la ecoaldea, entre otros, indicó.

Para la entrega de esta delegación, la Prefectura entregó un informe donde demuestra su capacidad técnica y financiera. EXPRESO solicitó, vía correo electrónico, una entrevista con la titular del Ministerio, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.

