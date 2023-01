Ambiente dice que trabaja por Santay, la comunidad lo niega

“Todas las autoridades se tiran la pelotita, pero no asumen. Aquí nadie ha hecho nada y eso lo sabemos los que sufrimos a diario”, asegura el comunero Julio Domínguez, luego de revisar la publicación de ayer de EXPRESO, en la que las autoridades de la Alcaldía de Durán, de la Prefectura y el mismo Ministerio de Turismo se desentendieron del cuidado de Santay; que no tiene ni siquiera servicios básicos, como quedó evidenciado.

Este martes 24 de enero, luego de la publicación de EXPRESO, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), una de las entidades que faltaba por responder los cuestionamientos a este Diario, lo hizo; asegurando que sí trabaja por la isla, situación que -otra vez- fue negada por las familias.

“Nosotros coordinamos actividades de manera permanente. El Maate viene interviniendo desde sus competencias y realizando las gestiones con las demás instituciones del Estado inherentes en el manejo de temas como servicios básicos, conectividad y salud”, respondió la entidad a través de un correo electrónico en el que, sin embargo, no dijo qué están haciendo ahora para dotar a la comunidad de luz y agua potable, o de un generador; ni dijo qué estaba pasando con las familias que, al menos hace seis años, según denuncian, tienen que ver la manera de conseguir energía para cocinar y lograr estudiar sin necesidad de hacerlo hasta que caiga el sol. Con luz natural.

Lo que sí dijo la institución es que se compromete a gestionar la provisión de agua a través del cantón Durán, realizando un acercamiento con las nuevas autoridades electas.

Pero para la comunidad esto agrava aún más la situación. “Si al cantón no le llega el agua, si vive sediento y haciendo plantones. Que digan que van a dotarnos a través de ellos es reconocer entonces que jamás, que nunca en la vida, vamos a tener el servicio”, ironiza la población.

Con respecto al turismo, un tema que está de pique en el lugar, a decir de Ambiente, para este año está previsto que se desarrollen una serie de eventos, festivales y convenios en conjunto con la academia y la empresa pública y privada que permiten volver atractivo el lugar. Pero para Santay ninguna de estas actividades es suficiente.

Sin embargo, estas promesas del Ministerio de Ambiente no alientan mucho a los comuneros, debido a malas experiencias. “La isla ha vivido solo de promesas. No queremos más palabras, eso ya no. Queremos acciones, todas las que no han llegado”, sentenció Domínguez.