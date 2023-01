Luego de la publicación de EXPRESO sobre cómo viven los más de 300 comuneros de la isla Santay, las reacciones no se hicieron esperar. La ciudadanía critica la falta de atención de las autoridades.

“Que los políticos dejen de hacer campañas y empiecen a servir”. “Deberían darles una vida digna a esas familias”. “¿Dónde están los alcaldes?, ahí no hacen nada”. “Este Gobierno no hace nada por esa gente, ¿acaso esperan que se mueran de hambre?”, fueron parte de los cuestionamientos de los lectores en redes sociales.

Uno de los principales problemas en la isla es la falta de servicios básicos (agua, luz) que, según relataron los comuneros, hace más de seis años no reciben.

EXPRESO consultó con varias autoridades para conocer qué están haciendo por esa comunidad o los planes emergentes que tienen para socorrer a Santay.

Desde la Alcaldía de Durán, cantón al que pertenece la isla, se aseguró que sí han existido proyectos, pero para ellos es imposible ayudar más de lo que ya han hecho. “Hemos colaborado con temas sociales, se han hecho cursos para los niños y los adultos, hemos brindado raciones alimenticias, pero hay otras gestiones que no podemos hacer porque no es nuestra competencia. Por ejemplo, como Municipio no podemos llegar a Santay con obras públicas porque necesitamos permiso del Ministerio de Ambiente (MAATE) porque es el ente rector de la isla por ser un área protegida”, explicó Ana Belén Ruiz, representante del Municipio.

La Prefectura del Guayas también apuntó al MAATE como la competente en la intervención de esa área. Luis Arriaga, representante de la entidad, recordó que según el Acuerdo Ministerial No. 21, firmado el 20 de febrero del 2010, es el Ministerio de Ambiente la institución administradora del sitio.

Para el ambientalista Jimmy Centeno es urgente la atención de la isla. “Santay es un pulmón de Durán y Guayaquil. Hay muchas aves, animales y especies de árboles que producto de la contaminación del río, el poco trabajo de reciclaje y la desatención de autoridades, se está destruyendo”, expresó el especialista. Considera además que los comuneros deben ser capacitados para que puedan aportar con la naturaleza.

“Sinceramente creo que a los políticos no les interesa porque les representa pocos votos, pero eso está matando ecosistemas y probablemente hasta personas”, supuso enérgico.

La mayoría de los moradores vive de la pesca Miguel Canales Leon

Otra de las quejas por parte de los comuneros es la falta de turismo y poca promoción para la isla. “Menos de 15 turistas entre semana es lo que recibimos. Ya nadie llega hasta acá, nos sentimos abandonados”, consideró Rosa Achiote, habitante de la isla Santay.

EXPRESO se contactó con el Ministerio de Turismo para conocer qué proyectos tienen planificados para la isla y por qué no se ha promocionado el sitio como lugar turístico, como denuncian los comuneros.

La cartera de Estado asegura que sí ha realizado trabajos en la isla. “En el mes de octubre de 2022, el Ministerio de Turismo elaboró el catálogo de Centros de Turismo Comunitario a nivel nacional en el cual se encuentra incluida la isla Santay como uno de los establecimientos representativos de la provincia del Guayas”, respondió la entidad a través de Fanny Condo.

Según la funcionaria, en marzo del año pasado se realizó una ciclorruta en la isla. Por otra parte se aseguró que “continuará el fortalecimiento de las capacidades de los pobladores locales que están a cargo de los diferentes servicios y actividades turísticas”. Puntualizó que la isla es competencia del Ministerio de Ambiente.

Como Prefectura no tenemos la competencia para intervenir en el área a cargo del Ministerio de Ambiente. Desde el 2010 ellos son los únicos que están a cargo. Luis Arriaga

​representante de Prefectura del Guayas

Hemos ayudado con algunos temas sociales en la isla con charlas y ayudas para los menores, pero nosotros no tenemos la competencia para poder realizar obra pública. Ana Belén Ruiz

​representante Alcaldía de Durán

Pero justamente el MAATE, señalada por todos de tener la competencia de Santay, no respondió al cuestionario enviado por este Diario para conocer cuáles son las acciones que han tomado para el bienestar de esa comunidad.

EXPRESO también buscó la reacción del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, autoridad a cargo de los puentes que conectan a Santay con Guayaquil. Hasta el cierre de esta edición tampoco enviaron respuestas.