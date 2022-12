El debate sigue abierto. Luego de los impactos de las barcazas de la empresa Termoguayas con el puente peatonal que une a Durán con la isla Santay, el pasado martes y miércoles, expertos y ciudadanos se han referido al tema con posturas radicales.

“Tener naves a la deriva no es otra cosa que negligencia” Leer más

Para algunos especialistas e incluso para la Armada Nacional, la presencia de estas estructuras solo está siendo un impedimento para la libre navegabilidad del río Guayas. Plantean que lo mejor sería dar prioridad al transporte fluvial y buscar otras vías de conexión con Santay; mientras que varios moradores de Durán piden que los puentes sean atendidos y rehabilitados para conectar turísticamente estos tres puntos (Guayaquil-Durán-Santay).

A vísperas de las elecciones seccionales, EXPRESO consultó a los cuatro candidatos a la Alcaldía de Guayaquil con mayor intención de voto, de acuerdo con una reciente encuesta de este Diario, y también a sus pares de las mismas organizaciones políticas que aspiran a la Alcaldía de Durán, sobre qué es lo que conviene hacer con esta estructura.

Siete de los ocho consultados respondieron a EXPRESO y todos coincidieron en que hubo errores por parte de las autoridades y los propietarios de las barcazas para que exista el impacto. “Indudablemente hubo negligencia y una tardía labor de contención que hizo imposible evitar más daños”, considera Jimmy Jairala, comentario que es respaldado por el resto de postulantes, con el argumento de que con una mejor planificación en caso de riesgos, se pudo evitar el incidente.

¿Pero qué debe ocurrir con estos puentes que ya han protagonizado cinco choques? Seis candidatos consideran que se necesita más trabajo por parte del Gobierno para recuperar los puentes, a fin de que no sean derrumbados.

Por ejemplo, Jairala, candidato en Guayaquil por el partido Centro Democrático (Lista 1), y Aquiles Álvarez, postulante en Guayaquil por el partido Revolución Ciudadana (Lista 5), apuntan a la falta de responsables.

“Exigiré que el Gobierno haga lo necesario para la recepción definitiva de ambas obras e investigaría por qué se dilató tanto el proceso. Este tipo de puentes basculantes funcionan en muchos países exitosamente cuando se manejan con responsabilidad. Me pregunto si hay personal capacitado contratado para eso… o si también se improvisa en el camino”, dice Jairala.

Una embarcación ya fue remolcada y dos permanecen en el puente Durán-Santay Leer más

Por su parte, Álvarez señala que se debe mejorar lo que ya existe. “Deben mantenerse, potenciarse y generar los proyectos complementarios para la navegabilidad segura de la ría y el desarrollo turístico de la isla Santay y el entorno urbano inmediato de Durán y Guayaquil”.

En cambio, la actual alcaldesa Cynthia Viteri, candidata por la Lista 6, dio una escueta respuesta: “Las condiciones estructurales actuales de los puentes no garantizan la seguridad ni para los peatones, ni para la navegabilidad. Es imprescindible que se motive un proyecto viable alterno”. Sin embargo, no precisó su postura respecto al futuro del puente.

Pedro Pablo Duart, representante del partido SUMA (lista 23), sostiene que lo mejor es eliminar los puentes basculantes. “Para mí la solución es que no existan más. Los barcos no pueden navegar por ahí porque las estructuras los obstaculizan. No es la primera vez que ocurren accidentes de esta clase”, señala, al añadir que su afán es recuperar la navegabilidad del río y buscar nuevas formas de conectar a Santay con Durán y Guayaquil.

Moradores del sector y hasta autoridades se asombraron por el suceso Miguel Canales Leon

Varias embarcaciones a la deriva tras impactos en el puente que une Durán con la Isla Santay Leer más

Mientras tanto, tres de los cuatro aspirantes a la Alcaldía de Durán coincidieron en que los puentes deben mantenerse. Andrea Peralta, postulante de SUMA, piensa que urge atención en esta obra. Se necesita de una correcta planificación para que se eleve cada vez que una embarcación vaya a pasar. El puente, dice, es importante porque constituye una salida para los habitantes de Santay. Mientras tanto, Alexandra Arce, candidata por la Revolución Ciudadana, se refiere enérgicamente a la posibilidad de derrumbarlos. “Eso sería un gravísimo problema. Exigiremos al Gobierno que interfiera para activar la isla Santay. Pediremos una restructuración completa de la Santay”, sentencia.

José Solís, quien busca llegar a la Alcaldía con Centro Democrático, recuerda la costosa inversión realizada. “Fueron más de $ 10 millones invertidos. Yo diría que se los derrumbe, pero con todo lo que se gastó, creería que es mejor trabajar con los puentes y habilitarlos, pero si se los mantendrá así cerrados, tranquilamente se los puede derribar”, plantea.