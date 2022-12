Nuevos choques en el mismo punto. Las escenas se repitieron a lo ocurrido en agosto de 2018, pero esta vez no fue una embarcación sino tres las que se estrellaron con el puente basculante que conecta a Durán con la isla Santay. Los encontronazos, registrados la noche del martes 27 de diciembre y la mañana de ayer 28, fueron protagonizados por naves que se encontraban a la deriva y, según la Gobernación del Guayas, pertenecen a Termoguayas y están a cargo del Senae (Servicio Nacional de Aduana del Ecuador).

Estos choques ponen nuevamente sobre la mesa el debate de si el puente debe continuar sobre el río y más aún si este tipo de naves que, según detalló un representante de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos (Dirnea), Jaime Roditi, están en proceso de litigio y chatarrización; deben permanecer sobre el agua.

Tres embarcaciones se impactaron contra el puente que une a Durán con la Isla Santay, durante la noche del martes. En total hay cinco naves que se encuentran varadas. Una de estas últimas se impactó levemente la mañana de este miércoles.



El capitán práctico mercante José Segovia se lamentó de esta situación y subrayó que no es correcto que embarcaciones estén estacionadas así por tanto tiempo. “No es correcto. Estar a la deriva es un alto riesgo de peligro a la navegación, lo correcto es que están acoderados en un muelle o amarradero”, resaltó.

Una opinión similar tuvo el planificador urbano Diego Castilla, quien considera que -sobre todo teniendo en cuenta que no es la primera vez que un accidente se reporta en el lugar- este tipo de embarcaciones debe sí o sí salir del agua. “Ya sabemos que los muelles en Guayaquil no son seguros, que la corriente es fuerte; que no hay bases fuertes hacia donde las barcazas se puedan anclar y que por eso se sueltan. Entonces, qué es lo mejor. Que las lleven a otro sitio. Más aún si están ya en proceso de chatarrización”, precisó el especialista, quien criticó que las autoridades “jamás monitoreen este tipo de situaciones y peor aún los prevengan”.

Consultado sobre por qué permanecen las naves en este estado y cómo fue que llegaron a estar a la deriva, Pablo Chiriboga, gerente de Termoguayas, aseguró a EXPRESO que ocurrió debido al cambio de la marea. “La marea estaba muy fuerte y por eso se soltaron. Nosotros hace 14 meses solicitamos a las autoridades, entre ellas del Senae, que sean removidas o puestas a consideración para su chatarrización, pero no ha existido respuesta. Luego del incidente fueron por fin removidas a otros muelles con más seguridad”, explicó.

Este Diario buscó la versión del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador (Senae), que por estar en litigio las barcazas están a cargo de la entidad, pero no hubo respuestas. Este Diario se comunicó con Ana María Sosa, directora de Comunicación de la institución, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta respecto al por qué de la demora.

En tanto, Segovia también remarcó que ya ha dado a conocer las alertas, por lo que fue tajante al decir que el puente debe ser removido. “Desde el inicio de su construcción e instalación, la autoridad marítima, la Armada, informó y se opuso a su levantamiento porque afectaba la navegabilidad del río”.

LLas embarcaciones no pueden quedar a la deriva de esa manera, eso representa un peligro para todos. Las autoridades marinas deben estar pendientes y actuar de inmediato si se percatan de estas cosas. Pudo ser un accidente peor. Claudio Llanas

​dueño del barco Morgan

Recordó que ha hecho los pedidos desde la época de Rafael Correa, después cuando entró a gobernar Lenín Moreno y ahora, dice, en el mandato de Guillermo Lasso. A pesar de las reuniones, “nadie ha tomado aciones referente a esto y seguirán pasando accidentes”, advirtió el también presidente de la Corporación de Prácticos de Guayaquil.

Juan Carlos Correia, dueño de embarcaciones, también está a favor de que se eliminen estos “obstáculos”. Argumentó que las estructuras, tanto las que se conectan con Durán como con Guayaquil, le restan navegación a las embarcaciones, no solo en el tema del comercio, sino también en actividades pesqueras, camaroneras y de transporte. “La opinión siempre ha sido que no había un justificativo técnico para su construcción y el tiempo le ha dado la razón”, remarcó.

“Cómo hacerlo con estructuras ya edificadas sin generar más obstáculos a la navegación es la pregunta que habrá que hacer a los técnicos. Porque sacar las estructuras es un tema en extremo complicado”, profundizó.

n Estos puentes no deben estar ahí, está más que probado que están afectando la libre navegación de los ríos. (Se lo ha dicho) desde la época de Correa, pasó el gobierno de Moreno y ahora con Lasso, a pesar de reuniones técnicas, nadie ha tomado acción referente. José Segovia

​experto.

Sobre estas últimas embarcaciones, según versiones de extrabajadores, como José Caguana, quien laboró en Termoguayas, las naves estuvieron ancladas y en desuso desde 2017. Sin embargo estuvieron a la deriva por varias horas. Este caso obligó ayer a que distintos representantes de instituciones, incluidas de Guayaquil, se dieran cita en la Gobernación del Guayas. Ahí, el gobernador Lorenzo Calvas también remarcó el peligro de las estructuras y puntualizó que estas barcazas ya no pueden seguir ahí, pues declaró que constituyen un peligro para la navegación del río y de la ciudad.

“De lo que conozco hay problemas de medioambiente, unos por un lado, y la Marina ya ha dado su punto de vista. Pienso que definitivamente esos puentes significan el peligro y creemos que es necesario que se corrija esa situación para la buena navegación”, manifestó.

Tal como lo contó EXPRESO en 2021, un estudio realizado por la Armada Nacional en conjunto con el Colegio de Ingenieros Navales del Ecuador determinó que lo recomendable era poder sacar el puente, pero la complicación era los costos de esta operación. “Hemos planteado que se saque la estructura, si es que hay dinero para hacerlo. Pero tomando en cuenta que hay problema de presupuesto, desde el 2017 dijimos que se apliquen todos los protocolos de seguridad. Lastimosamente no se han cumplido”, dijo entonces a EXPRESO el experto Rafael Espinoza.

El experto en navegación Claudio Llanas, propietario del barco Morgan, concuerda con esta teoría. “Los dos puentes basculantes son elefantes blancos que no sirven para nada y solo le quitan vida al río. Se deben crear muelles y no puentes para recuperar la navegabilidad. Lo ideal sería que ese puente no exista”, menciona el especialista que añade que la aerovía es otro de los elementos que no permiten la libre navegabilidad.