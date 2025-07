Toda la verdad de Nadia Mejía: El idioma, la corona y su mudanza a Ecuador

Nadia Mejía-Webb hace suya la corona del Miss Universo Ecuador. Es su segundo intento por ser la portadora de esta dignidad, que la lleva al certamen de belleza internacional, y ahora que lo ha logrado, tiene claro lo que debe hacer para ir tras la designación máxima. Tiene cuatro meses para prepararse de lleno, aunque lleva toda su vida en las competencias de belleza y en el modelaje.

Antes de viajar a Tailandia en noviembre, confirma que se mudará a Ecuador, ya que busca conectar con el país que, por herencia, le pertenece, aunque nació en Diamond Bar, California, Estados Unidos, en 1995.

Casada desde 2023 con Sam Webb, y tras haber sido finalista de Miss USA en 2016, el sueño de ir al Miss Universo parecía haberse diluido. Sin embargo, con los recientes cambios en las reglas de la organización, se aferró a su sueño.

En 2024 no lo logró, pues fue coronada Mara Topic. Pero este año, al ser la favorita absoluta, la joya recayó en su cabeza y se muestra muy orgullosa de esta perseverancia.

En esta entrevista, ella admite que el idioma fue su mayor obstáculo, puesto que no domina el español. Pero eso ya no es del todo un impedimento: comienza a hacer trabalenguas de la nada, solo para poner en práctica la pronunciación de su “R”.

Sus mejores poses, su garbo y actitud quedaron plasmados en esta sesión de fotos que acompaña la entrevista, en la que desmiente los rumores que se han tejido tras su participación en el Concurso Na cional de Belleza. Además, lleva prendas de diseñadores ecuatorianos con los que quiere colaborar un poco más de cerca.

Nadia Mejía Web tiene 29 años. Fabián Sesén

¿Cómo siente su confianza con el español?

Como lo dices, ¡ya tengo confianza! Yo ya no tengo miedo. Ese camino con el español lo necesito abrazar, porque es un esfuerzo. Yo puedo entender, conectar.

¿Cómo era su contacto con el español en su infancia?

(Hace una pausa) ¡Voy a decir la verdad, Gerardo Mejía! Mi papá me hablaba muy poquito. Yo escuchaba español con mis abuelos. Con mi papá, nada. Con mi mami, que es gringa, no podía practicarlo.

Y las canciones de su papá, ¿se las sabe en español?

Rico, suave fue en spanglish, ¡no tenía forma! (rapea)

¿En qué momento decide aprenderlo por completo?

Después del año pasado. Yo amo los concursos de belleza, porque son la mejor oportunidad de compartir mi corazón. Y el año anterior sentí que solo estuvo mi belleza, no pude conectar con la gente, ya que no podía expresarme completamente. Después del concurso me dije que lo iba a dar todo para aprenderlo. Estoy en clases cuatro veces a la semana. Y ahora ya puedo hablarlo con fluidez.

Hace 10 años ya había participado en Miss USA. ¿Qué ha cambiado desde esa participación?

Tenía 19 años. Era una niña. Ahora ya soy una mujer y sé quién soy. Cuando fui Miss California había pasado por un periodo de anorexia y no tenía las palabras para usar mi testimonio, pero lo logré. Es mi momento para brillar y conectar con mis raíces ecuatorianas. Cuando fui Miss USA, gané la elección popular. Mis primeras palabras fueron: “¡Viva Ecuador!” Y no puedo explicar cómo mi corazón está conectado.

¿Qué tan frecuentemente visitaba el país?

Yo tengo muchas memorias, porque mi infancia la pasaba en las playas de Salinas, de Punta Blanca… Prefiero las playas de acá, pero las de California son frías.

Nadia Mejía aclara los chismes sobre su coronación como Miss Universo Ecuador

La designación de Nadia Mejía no está exenta de polémica. En redes sociales, tras participar por segunda ocasión, el rumor de haber comprado la corona se ha propagado. Nadia es tajante al responder a estos comentarios: “¡¿En qué mundo?! Yo jamás voy a comprar una corona, yo tengo dignidad. Eso es un chisme, un rumor. Yo trabajé durísimo por esta corona”, dijo tajante.

También aprovechó para aclarar las dudas sobre su relación con Mara Topic, Miss Universo Ecuador 2024.

“Yo no tengo problemas con ella. Antes de salir al escenario, en la noche de elección, tuvimos una conversación muy linda, con paz. Esto es chisme. No puedo creer que haya tanto”.

Finaliza con una broma: “Los amo, Ecuador, pero ¿qué pasó con esos chismes? Nunca voy a mentir”.

“Sam Será más ecuatoriano que el encebollado”

¿De qué manera se dio la conversación con su esposo de volver a participar en Miss Universo Ecuador?

Él fue como mi padre. Tenía dudas al principio, porque el año pasado yo quería ganar y fue muy difícil para mí no lograrlo. Pero los momentos de Dios son perfectos. Yo le dije a mi papá y a Sam: ‘Yo sé que este año Él va a poner la bendición’.

¿Hubo alguna condición de su parte?

No, ninguna. ‘Vamos para que seas la reina de Ecuador’, fue lo que me dijo. Sam también está aprendiendo español conmigo.

Se viene a vivir un año a Ecuador. ¿Cómo será ahora su relación?

Ya lo conversamos y él está siempre conmigo. Ya vas a ver que será más ecuatoriano que el encebollado. Va ir y venir por trabajo. Es un sacrificio y él entiende el mundo del entretenimiento porque es actor.

Nadia Mejía posa para EXPRESIONES como la nueva Miss Universo Ecuador Fabián Sesén// Cortesía

Créditos

Fotos y maquillaje: Fabián Sesén Beauty (IG: @fabiansesenstudio).

Producción: Alejandra Cereceda.

Peinado: Damaris Bravo (IG: @dbeauty.world).

Vestuario: Mónica Campaña (IG: @monicacampanaoficial) y Lía Padilla (IG: @liapadilla.tienda). Joyas: Carolina Valencia (IG: @carolinavalenciajewelry).

Locación: Madre RíaLounge Restaurant (IG: @madre.ria).

