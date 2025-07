Nadia Mejía es Miss Universo Ecuador 2025: “El año pasado no era mi momento”

La noche de este sábado 26 de julio, Nadia Mejía, representante de la Comunidad USA, fue coronada como Miss Universo Ecuador 2025, en una gala colmada de emoción, brillo y tributos, celebrada en el Palacio de Cristal de Guayaquil, en el marco de las fiestas julianas.

La modelo y cantante, de 29 años, conquistó al jurado no solo por su porte y carisma, sino por el poderoso mensaje de su proyecto social: “Soy suficiente”, una campaña sobre salud mental inspirada en su propia experiencia con la anorexia.

Una historia de perseverancia

En una entrevista ofrecida a EXPRESO en febrero de 2025, meses antes del certamen, Nadia anticipó lo que vendría: “Soy una mujer perseverante. El año pasado mi corazón se rompió, pero no desistí”. En 2024 quedó como segunda finalista, pero en lugar de rendirse, regresó más fuerte, más segura y con un español más fluido —gracias a clases intensivas cuatro veces por semana— para conectar con el país que lleva en la sangre.

Hija del cantante ecuatoriano Gerardo Mejía y de la ex Miss West Virginia USA, Kathy Eicher, Nadia mezcla raíces ecuatorianas, libanesas y estadounidenses. “Mi madre es mi reflejo; cuando me veo en el espejo, la veo a ella”, expresó con ternura.

Así fue la gala: semifinalistas, caídas y ovaciones

El evento, conducido por Eduardo Andrade y Danilo Carrera, fue transmitido en vivo por TC Televisión y reunió a más de 2.000 personas en el icónico Palacio de Cristal. El show musical estuvo a cargo de Daniel Betancourth, quien rindió homenaje a Julio Jaramillo con Nuestro Juramento.

Las cinco finalistas de Miss Universo Ecuador 2025: Mariola Vejarano (Guayas), Christie Thermidor (Región Sierra), Daphne Currat (Tungurahua), Nadia Mejía (Comunidad USA) y Christiane Marques (Guayaquil), momentos antes de conocerse a la nueva reina nacional. Carlos Klinger

Las tres finalistas

Segunda finalista: Christie Thermidor (Región Sierra)

Primera finalista: Daphne Currat (Tungurahua)

Miss Universo Ecuador: Nadia Mejía (Comunidad USA)

La pasarela también fue escenario de momentos intensos. La candidata Andrea Gura sufrió una caída al desfilar en traje de gala, pero se levantó con elegancia y fue ovacionada por el público. También se destacó la presencia de Kenia Bonilla, la primera mujer trans en llegar a semifinales, marcando un hito en el certamen.

Nadia arrasó con las bandas especiales

Además de la corona, Nadia Mejía recibió cinco bandas especiales que evidenciaron su favoritismo:

Mejor Silueta

Mejor Proyecto Social

Miss Renaissence

Miss Cielo

Miss Infinix (voto del público)

Otras distinciones entregadas en la gala

Mejor Cabello: Cristiane Marques (Guayaquil)

Mejor Piel: Mariola Vejarano (Guayas)

Mejor Sonrisa: Daphne Currat (Tungurahua)

Srta. Amistad: Ariana Taranto (Región Costa)

Belleza Beauty: Lisseth Naranjo (Azuay)

Un homenaje que tocó corazones

La noche también rindió un emotivo tributo a Lorena Arguello, candidata del Miss Universo Ecuador 2024 fallecida este año. Quince de sus excompañeras regresaron al escenario para recordarla con aplausos, lágrimas y un homenaje cargado de sensibilidad.

Nadia Mejía es la nueva Miss Universo Ecuador. Carlos Klinger

Una reina que canta, predica y cocina

Samantha Quenedit: “No me hizo falta el primer lugar para llegar a donde estoy” Leer más

Además de modelo, Nadia es cantante de música cristiana. “Quiero ser una luz de Dios”, afirma. Vive en Los Ángeles, cocina seco de pollo y prepara ceviche. “Después de cumplir este sueño quiero ser mamá”, dijo en entrevista con EXPRESO.

Su respuesta final: el corazón que la llevó a la corona

Durante la ronda decisiva, Nadia ofreció una respuesta en español cargada de emoción, gratitud y conexión con el país:

"Miren, no quiero decir que la segunda es la vencida, porque de verdad me siento tan feliz de estar aquí con ustedes. Mi corazón está lleno, y sé que el año pasado no era mi momento. Hoy lo es, porque me levanté más fuerte que nunca. Estoy practicando todos los días para conectar más con mi gente hermosa, porque la sangre ecuatoriana corre por mis venas. Y tengo el mismo corazón que el año pasado. ¿Qué puedo decir? Amo a Ecuador. Vamos más fuertes que nunca".

Con esas palabras, selló su destino y se ganó no solo la corona, sino también el aplauso de un país que la vio caer y volver a levantarse. Ahora, con la banda tricolor al pecho, representará al Ecuador en el Miss Universo 2025, que se celebrará en Tailandia.

