Nadia Mejía: "Soy una mujer perseverante"

La modelo Nadia Mejía (29), hija del rapero Gerardo Mejía, volvió a audicionar para el Miss Universo Ecuador. El año pasado quedó como segunda finalista en este certamen, organizado por CNB (Concurso Nacional de la Belleza).

La corona se la llevó Mara Topic. En ese momento la también cantante sintió que su corazón se le rompió, sin embargo no ha perdido la esperanza de representar al país. Esta vez no la acompañó su padre, solo vino con su mamá, Kathy Eicher, quien fue Miss West Virginia USA en 1989.

Nadia mide 1,80 metros y pesa 125 libras. El miércoles 19 de febrero regresó a Los Ángeles y luego viajará a Miami, donde cumplirá compromisos de trabajo.

Uno de sus puntos débiles y por el que recibió muchas críticas fue el hecho de no dominar el español.

He practicado mucho el español, ya me siento con mayor confianza. No ha sido fácil. Recibo clases cuatro veces a la semana para conectar más con la gente. Ya saben, el español no es mi primer idioma. Estoy practicando muy duro. Mis profesores son colombianos, eso es bueno porque el acento es más neutral (risas). Mi español es una aventura muy dura.

Su madre es muy hermosa, la belleza la heredó de ella...

Aunque mi padre es ecuatoriano y yo nací en Estados Unidos, mi madre es mitad libanesa y mitad estadounidense. Fue modelo y es otro nivel.

Generalmente se tira la toalla y no se vuelve a participar en el mismo certamen. ¿Usted no piensa así?

Confío en los tiempos de Dios. Fue increíble el año pasado, pero no se pudo dar. Amo los concursos de belleza, mis raíces y también la idea de representar a Ecuador de la mejor manera posible. Soy una mujer perseverante.

Pudo haber esperado más tiempo para volver a intentarlo.

No pude ni quiero esperar. Soy casada, antes las reglas no permitían que una mujer con mi estado civil compitiera. Deseo cumplir un sueño que es todo para mí. Ahora me siento más fuerte y segura.

Sus padres siempre la apoyan

En la vida nada es seguro. ¿Y si no logra llevarse la corona?

Es difícil responder esa pregunta, porque cuando tenemos un sueño, no desistimos, no tiramos la toalla. No quiero pensar negativamente. Luego de cumplir con mi objetivo, deseo iniciar otra etapa con mi esposo (Sam Webb), ser madre. Cuando lo sea, me dedicaré a serlo. Tal vez en dos años. Me gusta viajar y también el modelaje. En 2025 competiré en el concurso con todo mi corazón y esfuerzo. Trataré una vez más.

En esta ocasión no vino con su papá. Siempre ha sido su confidente, su apoyo.

Trabaja mucho, está ocupado con la música. Es mánager de un artista. Me siento muy orgullosa de él. Mi padre es mi mejor amigo. Cuando enfrenté un mal momento en mi vida con la anorexia, siempre estuvo conmigo y me apoyó (le dan ganas de llorar). Siento emocionarme, pero soy muy sensible.

Dicen que los padres siempre deben mantener su rol para no perderlo.

Es mi amigo, pero también es muy estricto. Cuando algo no le parece o no le agrada, lo dice. Es un padre increíble. Mi madre también es mi amiga. Cuando me veo en el espejo, la veo a ella. Mi familia es muy unida, mantengo una relación fuerte con ellos.

Cuando les dijo a sus padres que volvería a intentar en Miss Universo Ecuador, ¿cómo lo tomaron?

Mi mamá se puso nerviosa, porque el año pasado fue difícil, se afectó mi confianza. Ahora me siento fuerte.

“Aprendí a cocinar seco de pollo”



¿Cómo es un día en la vida de Nadia?

Por ahora vivo en los aviones, tengo muchas actividades. Resido en Los Ángeles, cuando estoy en casa hago sesiones de fotos para diferentes marcas y cuando puedo cocino. No solo tengo raíces latinas, mi madre es una mezcla de gringa y libanesa. Aprendí a cocinar seco de pollo, me queda rico. Voy a los supermercados mexicanos para comprar naranjillas. El ceviche lo preparo, pero en Ecuador el sabor es mejor.

Muchos, incluso famosos, perdieron sus casas en Los Ángeles a causa de los incendios forestales.

Así es. Mi departamento no se afectó, pero una noche tuve que evacuar. La vibra en Los Ángeles es triste por lo que ocurrió. No me agrada cuando dicen que los artistas tienen dinero y pueden volver a reconstruir sus casas. En estas se encuentran sus historias, recuerdos, fotos... Están sus memorias.

Usted era parte del grupo musical O3G. ¿Qué pasó con este, sigue vigente?

Mantener el grupo con Danelly Hoyer y Julia Rojas fue difícil. Una vive en Miami, otra en México. Fue una temporada increíble, pero todo mi esfuerzo ahora está en Miss Universo Ecuador. Nos abrimos, las chicas serán mis hermanas para toda la vida, les deseo lo mejor. Se darán sorpresas, es posible que me lance como solista. Canto en la iglesia cristiana. Ahí empecé con este trabajo. Mi música tiene un mensaje, deseo ser una luz de Dios.

“Ser bello es ser bueno”



Las modelos o reinas atraviesan por trastornos como la anorexia, a usted le ocurrió. ¿Qué les dice a mujeres que viven algo similar?

He sido modelo por 15 años. Cuando era adolescente sentía mucha presión. Mi carrera es mi cuerpo, tenía que verme muy delgada. En esos momentos mi familia atravesó problemas, mis padres se separaron. Algo muy duro para mí, sentía que no tenía el control. Mi fe en Dios me ayudó. Esas vivencias son mi testimonio, quiero compartirlo con la gente. Las redes sociales son implacables. Somos seres humanos. Ahora digo “Soy suficiente”, no necesitamos ser más delgadas, más bellas. Eres un hijo o hija de Dios.

¿Qué es la belleza para Nadia?

Está en el corazón, no en lo físico. Así la veo yo. Puedo ser bonita y delgada, pero aquello no es ser bello. Una persona con un corazón humilde, generoso y bueno, eso es belleza. Ser bello es ser bueno.

A sus casi 30 años y cualquiera que sea el resultado, ¿los concursos se acabarán para usted?

Me ofrecieron que participe en Miss Latina USA, creen que es perfecto para mí. Agradecí la oportunidad, pero preferí venir a Ecuador. No me interesa nada más.

La gente en las redes sociales no perdona nada ni a nadie. ¿Cómo hace para que aquello le ‘resbale’?

Son muy duros con mis orejas. Siempre las critican, pero yo siento compasión por ellos.

