La Flaca Guerrero: Con disciplina logró llegar al top 10 de Master Chef

La pasión de María Teresa Guerrero siempre ha sido el deporte. No es un ama de casa como otra cualquiera, y no es experta en cocina. Por ello sorprende que se ha destacado en el reality MasterChef Celebrity (de Teleamazonas) y haya logrado ser la primera en llegar al top 10. “Me tocó aprender como a todos. Lo he logrado con disciplina”, dice.

Fernando Barreno: La despedida y anécdotas del periodista Leer más

Se conoce que los deportistas la tienen y seguramente es la que le ha ayudado para avanzar. Durante las emisiones del espacio, reveló que tiene problemas de atención. El 9 de febrero cumplió 47 años.

No se llegó a un acuerdo económico con Carolina Jaume

La cantante Andrea Bucaram apareció en La Universidad de la farándula en reemplazo de Carolina Jaume, quien ya no va más en el espacio digital de Fama 90. Según el productor, Marlon Acosta “salió en buenos términos, no hay ningún problema, simplemente no se llegó a un acuerdo económico y decidió no continuar. Tiene propuestas y las está analizando. Hay días en que se le complicaba ir al programa, porque su hija Rafaela interviene en Soy el mejor. Debe llevarla a los ensayos luego que sale del colegio. Se chocan los horarios”. Marlon y Carolina siempre han mantenido buenas relaciones.

Dora West perdió a Barbie

La presentadora Dora West y su esposo, Danilo Vitanis, lloran la partida de su mascota Barbie tras 13 años de haber compartido con ella. “Te recibimos con un deseo enorme de que fueras nuestra hija perruna. Fuiste amor incondicional, lealtad, la fiel demostración de que un ángel con cola siempre estará ahí, paciente y a la espera, aunque lleguen otros amores para sus padres humanos, es su amor el que no cambia, el que no muta, el que ni por un segundo disminuirá ni tendrá otra prioridad. Mereces llegar al cielo y volver a correr con energía y caminar sin titubear”, es el mensaje que Dora le dedicó a su animalito de compañía. Las personas que han tenido uno, saben lo doloroso que son estos momentos.

(Te invitamos a leer: Paquita la del Barrio sorprende: no dejó testamento ni herencia)

Barbie. INSTAGRAM de Dora West

Sofía Caiche se recupera de cirugía

Desde que la conocemos, Sofía Caiche dice que sueña con reducirse los pechos. A estas alturas ya no estamos convencidos de aquello, porque si lo deseara hace rato habría ingresado al quirófano. Le gusta lucirlos y está en su derecho, pero luego no se queje de que le duele la espalda. Se sometió a una operación, pero para sacarse la vesícula que la estaba matando de dolor.

“Traté dos años de cuidarla, ya que tenía barro biliar y, con tratamiento, logré limpiarla. En diciembre sentí muchas náuseas y gases, ya tenía 4 cálculos, me indicaron que había que sacarlos. Pero por mis múltiples trabajos lo fui aplazando. Volvió a darme una crisis de dolor y fui intervenida de emergencia”.

La actriz está en recuperación. Probablemente la otra semana retome sus actividades.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!