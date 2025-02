Paquita la del Barrio sorprende: no dejó testamento ni herencia

La reconocida cantante mexicana Paquita la del Barrio falleció a los 77 años en su hogar en Veracruz, México. La artista, cuyo nombre real era Francisca Viveros Barradas, perdió la vida el 17 de febrero mientras dormía, acompañada por sus seres queridos. Aunque no se ha confirmado oficialmente la causa de su muerte, se sabe que padecía problemas pulmonares.

Su legado en la música ranchera y popular mexicana es innegable, con éxitos como ‘Rata de dos patas’ y ‘Cheque en blanco’, en los que expresaba su crítica al machismo y el desamor. Sin embargo, su fallecimiento también ha estado marcado por la controversia en torno a su herencia y la relación con sus hijos.

Sin testamento ni herencia para sus hijos

A pesar de haber amasado una fortuna considerable, estimada en alrededor de 10 millones de dólares según Celebrity Net Worth, Paquita la del Barrio declaró en agosto de 2023 que no tenía dinero y que no planeaba dejar herencia. "No lo he hecho (el testamento) porque no quiero. Si tuviera dinero, me lo gastaría en vida y no les daría nada… Yo no tengo dinero", afirmó en una entrevista.

Su postura ha causado revuelo, especialmente entre sus hijos. La cantante tuvo dos hijos biológicos, Iván Miguel y Javier Gerardo, fruto de su primer matrimonio, y una hija adoptiva, Martha Elena. A lo largo de su vida, Paquita enfrentó dificultades familiares, incluyendo la infidelidad de su primer esposo, lo que la llevó a criar a sus hijos con su propio apellido.

Conflictos familiares en el velorio

El periodista Javier Ceriani informó que los hijos de Paquita la del Barrio no se dirigieron la palabra durante el velorio, lo que ha desatado especulaciones sobre una posible disputa por su fortuna. Según su reporte, Martha Elena llegó sola, mientras que Iván Miguel y Javier Gerardo permanecieron juntos en otra zona de la funeraria. Esta separación física habría reflejado la tensa relación entre ellos.

Ceriani aseguró que Martha Elena manejaba las finanzas de la cantante, lo que podría haber generado molestias entre sus hermanos.

A pesar de que Paquita aseguró no tener dinero, sus hijos podrían entrar en una batalla legal por los bienes que dejó. La situación recuerda otros casos de celebridades donde la falta de un testamento generó conflictos entre herederos.

