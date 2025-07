“Los tiempos de Dios son perfectos”: Gerardo Mejía tras coronación de su hija Nadia

La emoción era evidente en su rostro. Gerardo Mejía, cantante ecuatoriano y padre de la recién coronada Miss Universo Ecuador 2025, Nadia Mejía, vibró con cada etapa del certamen, pero fue al final, cuando se escuchó el nombre de su hija como ganadora, que explotó el orgullo paternal.

“Gracias a Dios, los tiempos de Dios son perfectos”, dijo a los medios, visiblemente conmovido, recordando que Nadia no llegó a la corona el año anterior, pero que este 2025 se preparó como nunca para volver a intentarlo. “El año pasado no estaba preparada. Cuando me dijo que quería participar otra vez, yo le dije que no, que no se hiciera ese daño. Pero ella me respondió: ‘Es mi sueño, papi. Yo quiero hacerlo’”, el recordado artista ecuatoriano.

Nadia Mejía es la nueva Miss Universo Ecuador, Carlos Klinger

Un padre orgulloso

Nadia Mejía es Miss Universo Ecuador 2025: “El año pasado no era mi momento” Leer más

Gerardo explicó que Nadia se tomó en serio su preparación. Asistió a clases de español, mejoró su pasarela, y pasó tiempo en Ecuador para reconectar con su país y representar mejor a su gente. “Ella venía a agarrar su lugar, a estar entre la gente, a saber cómo representarlos”, afirmó con orgullo.

Con humor, el artista también recordó los nervios del momento: “Esto es una tortura para un papá”, bromeó, aludiendo a los momentos de tensión antes del anuncio final. Confesó que ya tenía en su mente el top 3 de la noche y que su hija -obviamente- estaba allí, entre sus favoritas.

Sobre la estadía de Nadia Mejía en Ecuador

Gerardo, que ahora también se ha vuelto experto en maquillaje y peinados según sus propias palabras, dice estar listo para acompañarla en esta nueva etapa, aunque la madre de Nadia "es quien no de le despega", afirmó. “Ella se va a venir a vivir un año y vamos a cruzar esta nueva aventura juntos”, concluyó, adelantando que esta noche celebrarán como familia, aunque tenga que predicar temprano al día siguiente.

La historia de Nadia Mejía no solo es la de una reina de belleza, sino también la de una hija decidida a cumplir un sueño, con el respaldo incondicional de un padre que nunca dejó de creer en ella.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, SUSCRÍBETE AQUÍ