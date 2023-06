Adquirir competencias sin descuidar responsabilidades piden a Prefectura

Que la Prefectura del Guayas administre el Área Nacional de Recreación Isla Santay y el puente de la Unidad Nacional es uno de los primeros objetivos que se ha planteado Marcela Aguiñaga al frente de esta institución. En días pasados, la funcionaria envió solicitudes formales para recibir las competencias de estos espacios a los ministerios de Ambiente, Agua y Transición Ecológica; y de Transporte y Obras Públicas, respectivamente.

Analistas explican que la intención del Gobierno Provincial del Guayas sobre acaparar estas dos nuevas obligaciones es positiva, debido a que dichos espacios, en específico, se encuentran en mal estado. No obstante, esta entidad no debe descuidar sus competencias originales, manifestaron a EXPRESO.

El puente de la Unidad Nacional fue intervenido para trabajos de bacheo Leer más

El consultor y analista político Oswaldo Moreno indicó que para asumir el manejo del puente y del área de Santay, la Prefectura debe tener el criterio técnico y los recursos suficientes para su funcionamiento.

“Es incluso ayudar al Gobierno central, de quitarle un poco de trabajo y hacerlo más ágil y desde la misma plaza, desde el mismo sector”, dijo el analista.

Moreno explicó que el propio abandono en que se encuentran estas dos áreas públicas genera que otras instituciones se interesen en intervenirlas.

Siempre que cuente con el criterio técnico, con los recursos sobre todo, y siempre que den resultados sí es positivo que la Prefectura asuma la administración de estos espacios.

Oswaldo Moreno, analista político.

El exministro de Ambiente, Tarsicio Granizo, coincidió con Moreno, al explicar que la tendencia se da cada vez más a “descentralizar y desconcentrar” la administración de ciertos espacios públicos.

El Concejo solicita formalmente la administración del parque Samanes Leer más

“Si es que el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica no ha sido lo suficientemente eficiente en el manejo de una determinada área (Santay), es bueno buscar alternativas”, puntualizó Granizo.

Agregó que de ser aceptada la solicitud de la Prefectura, la figura con la que se trasladaría el manejo de Santay sería de concesión, tal como funciona el Parque Nacional Cajas, actualmente administrado por el Municipio de Cuenca.

El exministro de Ambiente indicó también que para recomponer las áreas dañadas en Santay se requiere de una inversión fuerte, y sobre todo aclarar las funciones que tienen otras entidades, como Inmobiliar y el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) en el sitio.

Si el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica no ha sido lo suficientemente eficiente en el manejo de una determinada área, es bueno buscar alternativas.

Tarsicio Granizo, exministro de Ambiente.

Para César Febres Cordero, analista político, puede resultar positivo el traslado del manejo de estos sitios a la Prefectura, si la gestión es adecuada y no se desatienden otras áreas.

“Aunque no es ideal que las autoridades vayan buscando a cada momento competencias que no son las suyas y descuiden las propias, siento que la Prefectura tiene un diseño terrible, no tiene casi nada asignado, vías menores en la provincia, un poco de apoyo al agro rural pero realmente no puede hacer mucho”, explicó el analista.

Marcela Aguiñaga y Aquiles Álvarez: lo que se espera de las nuevas dignidades Leer más

Pero Febres Cordero sostuvo que el pedido de estos espacios por parte de Aguiñaga también tiene un objetivo político.

“Justamente por esas limitaciones que tienen los prefectos, que no pueden hacer mucho y la mayoría de sus competencias son rurales, no pueden impactar directamente a la ciudadanía que vive en las grandes urbes y de ahí es donde sale la mayoría de los votos. Entonces, ¿cómo Marcela Aguiñaga se hace presente entre el votante guayaquileño? Pues trabaja junto al Gobierno en temas de bacheo en el puente de la Unidad Nacional y pide las competencias de Santay, y le sirve a la ciudadanía guayaquileña y se sale de sus espacios reducidos de impacto que tienen los prefectos”, manifestó el analista político.

Febres Cordero explicó que pedir la administración del Área Nacional de Recreación Isla Santay, al ser una obra realizada en el gobierno de Rafael Correa, del cual Aguiñaga fue parte, también brinda un mensaje de “restaurar el trabajo que hizo el líder de esa organización (refiriéndose al exmandatario)”, a seguidores de ese movimiento.

Si ella y otros prefectos buscan más competencias que no son las suyas, y dedican sus recursos a eso y se olvidan de lo que realmente es su competencia, tendremos un gran problema. César Febres Cordero, analista político.

De hecho, el pasado 3 de junio, el expresidente Correa publicó un video en Twitter recordando los 9 años de la entrega de dicha obra. Aguiñaga citó la publicación y escribió: “Santay, un sueño que pretendieron apagar con abandono. Qué nostalgia ver cómo un proyecto hermoso hoy se encuentra en completo olvido. ¡Vamos a recuperar Santay, fuerza!”.

Oswaldo Moreno cree que frente al abandono de estos espacios por ahora no existe otro objetivo de la Prefectura que resolver los inconvenientes. “Piden (la competencia) porque es evidente el estado en el que se encuentra el puente en ciertos sectores, un puente que requiere mantenimiento; y segundo por la isla Santay que es el pulmón natural de la ciudad y ahí viven sectores comuneros que sí son competencia de la Prefectura”, sostuvo.

Sobre el manejo de la isla Santay, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica aún no ha respondido a la solicitud de la Prefectura.

Espacios Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, también ha solicitado la competencia del parque Samanes para que sea administrado por el Municipio.

Sin embargo, tras el pedido de Aguiñaga, el Área Nacional de Recreación Isla Santay estuvo cerrada el lunes 5 y martes 6 de junio. Según dicha cartera de Estado, se realizaron trabajos de mantenimiento de las camineras y reparación de infraestructura. El miércoles 7, este espacio fue reabierto al público.

EXPRESO envió un cuestionario al equipo de Comunicación de la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, para tratar este tema. Hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.