Los reclamos de la ciudadanía respecto al abandono en el que se encuentra el parque Samanes, uno de los contados pulmones verdes que tiene Guayaquil, finalmente fueron escuchados. Este 1 de junio, durante la sesión de Concejo, los ediles votaron a favor de que la Alcaldía solicite formalmente al Gobierno central la administración del parque con los debidos recursos, a fin de regenerarlo.

Que en la administración anterior, la Alcaldía ya lo intentó sin lograr que al menos sea escuchada por los funcionarios, aseguró el concejal por el Partido Social Cristiano, Jorge Acaiturri, quien exigió que esta vez no cesen en la lucha hasta que logren el objetivo de recuperar un espacio que le haga bien a la ciudad y a la ciudadanía.

“Samanes fue declarado un parque ecológico en 2010, tiene una extensión de 851 hectáreas, es el tercer parque más importante de Latinoamérica por su extensión, y esas son apenas unas de las razones por las que urge recuperarlo. Nosotros deberíamos tener, como es nuestro derecho, 24 metros cuadrados de áreas verdes por habitante y lo que tenemos en Guayaquil son apenas 9. Hay un déficit muy importante que lo podríamos cubrir con Samanes, que nos permitiría convivir con la naturaleza y ser unos habitantes del futuro. Rescatarlo, por lo tanto, no solo fortalecería el turismo internacional, sino que el interno... La Organización Mundial de Turismo dice que una ciudad que no posee espacios verdes y que no tiene la posibilidad de tener esa condición, no tiene tampoco una condición para el turismo. Por eso hay que actuar”, explicó la escultora Larissa Marangoni, presidente de la Empresa Pública Municipal de Turismo, que enumeró los beneficios que traería la transformación.

Los ediles aseguran que un pedido similar se debe hacer con la isla Santay y el parque Forestal, que también están en situaciones deplorables, como lo ha venido publicando EXPRESO.

“Necesitamos devolverle a los guayaquileños un espacio seguro para hacer cultura, convivir, hacer deporte. Con este pedido, estamos probándole a la ciudad que se puede hacer un gobierno en unidad y donde prime las necesidades de los guayaquileños”, argumentó la vicealcaldesa Blanca López, que como el resto votó a favor de iniciar el proceso de traspaso.

En estas condiciones, recorren el área los visitantes. Amelia Andrade

La edil Emily Vera puso sobre la mesa la necesidad de que más allá de que les den la competencia, en el parque se ejecuten actividades que permitan unir a la ciudadanía. “Me gustaría que hagamos una mesa técnica para definir los actos que permitan revivir realmente al parque”, señaló.

La ciudadanía solo espera que las respuestas sean favorables y que lleguen pronto. “Samanes es el parque que se supone debería sacar la cara por Guayaquil. Lamentablemente, no es el caso. Por ello, solicito que escuchen lo que anhelamos. No es la mesa del Concejo la que habla solamente, somos los guayaquileños, los votantes, todos. Queremos libertad y distraernos sin riesgo y en un buen lugar, que es lo que nos corresponde. No nos nieguen eso también. Solo eso pedimos”, indicó Marcia Armijos, de la quinta etapa de la Alborada.