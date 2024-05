Guayaquil: Los miradores requieren vitalizarse

Los sitios más altos de las urbes son los más procurados por los turistas que gustan de contemplar vistas panorámicas, como de capturar imágenes. Pero ¿qué les faltan a los miradores de la ciudad para que sean más atractivos?

Guayaquil cuenta con cinco miradores naturales. Dos están ubicados en el centro-norte, en la cima del cerro Santa Ana y del cerro del Carmen. Los otros tres están en lo alto de las ciudadelas El Paraíso, Bellavista y Bim Bam Bum, en el norte.

El silencio, la brisa y el hecho de poder observar áreas verdes son algunas de las características que tienen en común estos sitios. Pero poca gente los visita.

Para llegar a la cima del cerro Santa Ana hay que subir 444 escalinatas, Vilma Ching lo hace todos los días. Para la deportista, lo primero que debe mejorarse es la seguridad porque en el día es “botado” y a ella ya le han robado. Eso, a pesar de que en cada cierto tramo hay personal metropolitano.

Cuando EXPRESO subió, vio un grupo de cuatro policías. Pero al bajar, no había ninguno.

Ching cree que las tiendas deben estar siempre operativas, así como los locales de artesanías. También colocar señalizaciones porque nadie sabe dónde hay un baño. En el escalón 227, el ambiente huele mal; un personal de limpieza dice que es por las alcantarillas. A su criterio, todo el sector está descuidado.

Economía Las expertas en turismo afirman que una variada oferta comercial también activaría estos sitios. El Cabildo debería mirar ejemplos de miradores de ciudades foráneas.



Oferta. Los atractivos deben llamar la atención de todas las generaciones y públicos, sugieren las expertas. Flor Layedra

Para Eddie Ortega, quien por primera vez visitó este mirador, es necesario que haya “lugares con sombra porque el sol sí ataca y mucho”. Él vive en EE. UU.

Más adelante está el cerro del Carmen; nadie sube los 164 escalones hasta el monumento al Sagrado Corazón de Jesús, dice María Rojas. Ella tiene un local, en los bajos del mirador, donde vende bebidas y cose bolsos, pero a nadie le vende. La gente no sube porque no tiene dónde estacionar el auto, denuncia.

En su opinión y a fin de que los miradores de la ciudad sean considerados un rincón para visitar, como lo hacen en Cuenca y Baños de Tungurahua, en Ecuador, y en tantas estructuras ubicadas en lo más alto de Medellín (Colombia); debería haber un personal de seguridad y guías turísticos que den información de los lugares; que además, piensa, deberían tener iluminación, pintura, arte.

Leonardo Urgiles vive en el cerro del Carmen y sugiere que se poden los árboles porque no permiten observar la ciudad.

A diferencia de estos lugares, en el mirador de Bellavista no hay que subir escalones, pero sí se necesita contar con un vehículo. Aunque Luis Quinto sube trotando junto a dos jóvenes, tres veces a la semana. Él piensa que el sitio debería ser mejor aprovechado con la presencia de cafeterías y un puente de vidrio.

También sugiere que se coloquen carpas para cubrirse del sol y que en las noches todo esté alumbrado, expresa Ginger Briones. Para el ciudadano Juan Jiménez, el espacio debería aprovecharse para eventos culturales, en los que se incluya actividades para la tercera edad.

A estas sugerencias, Mariela Pinos, experta en desarrollo de turismo sostenible y docente de Turismo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, añade que estos sitios deberían contar con información a la que los visitantes puedan acceder a través del escaneo de un código QR. Pero lo primordial es que los lugares estén limpios.

No obstante, lo que se debe ofrecer es una experiencia, indica Natalie Wong, experta en urbanismo y decana de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Para ello, tras un estudio para no afectar el entorno, se puede establecer proyectos y diseños para ‘spots’ fotográficos.

Acceso. La gente no puede subir al mirador Bim Bam Bum. Se debe crear un ingreso adicional para el público. Flor Layedra

Pinos concuerda e indica que estas estructuras no deben causar un impacto visual. La parte posterior del mirador de Bellavista sería el lugar ideal, afirma. En los miradores de los cerros del Carmen y Santa Ana, la realidad virtual sería una opción para que las personas puedan conocer cómo era antes la ciudad.

Adicionalmente se deberían instalar restaurantes y para llamar la atención de la gente de manera intergeneracional, estos sitios deberían colocar juegos de luces de colores e implementar la tecnología para que la experiencia sea más sensitiva.

Estas acciones pueden activar el turismo y lograr que los guayaquileños vuelvan a fijarse en ellos, afirma Pinos, ya que así pasó con el mirador de Turi, en Cuenca. “Antes no tenía afluencia como ahora. No hay día de la semana que el lugar no reciba a turistas...”.

El ciudadano Andrés Urbina, por otro lado, cree que a los miradores les falta ser más inclusivos y tener movimiento: “alguna actividad que haga que la gente quiera venir para acá, como encuentros musicales, obras de teatro callejero, actividades para la familia”.

Para las docentes, todas las manifestaciones culturales y artísticas deberían tener su espacio en los miradores, sobre todo en las que no deban subir muchas gradas, por la accesibilidad de la gente. Pero el tiempo para cada exposición debe ser coordinado para que haya una dinámica y variada agenda, previamente difundida en la ciudad.

Difusión. Las actividades y la ubicación de estos sitios deben ser publicitados. Flor Layedra

Los Miradores naturales públicos no accesibles



Tanto al mirador del cerro El Paraíso como al del Bim Bam Bum, la ciudadanía en general no pueden acceder, si no es un invitado de algún residente de las urbanizaciones que están antes de estos sitios.

Para la docente y arquitecta Natalie Wong, el Municipio debe garantizar que la gente tenga acceso a los espacios de carácter público. A pesar de que ahora no haya acceso, el Cabildo debe realizar un estudio para ver puntos desde donde la ciudadanía pueda acceder a estos sitios. Además, debe crear senderos donde las personas puedan tener contacto con la naturaleza, como son las camineras para llegar a las Cataratas del Iguazú (Argentina). Aquí también se podrían colocar ‘spots’ fotográficos para que los jóvenes deseen ir.

También se debería pensar en una oferta de alimentos y bebidas que se pueda comercializar desde estos sitios, expresa la docente Mariela Pinos. Además, se podría tener como referencia para este sitio el mirador del Gran Cañón del Colorado, en Arizona, Estados Unidos, alega.

