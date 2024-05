CNEL: Asoman más planillas infladas ante un descuento impalpable

Los reclamos se conjugan con las imprecisiones. Ya sean de Guayaquil, Durán o Daule, ciudadanos han recibido una amarga noticia al recibir las nuevas planillas eléctricas con valores astronómicos. Pero hay incertidumbre, pues el gobierno de Daniel Noboa aseguró que se iba a aplicar el descuento del 50 % en facturas que lleguen este mes, aunque resulta que el Ministerio de Energía y Minas se retractó: la susodicha rebaja será válida en planillas emitidas a partir del próximo 29 de mayo.

Ese temido ‘fantasma’ de las planillas infladas resurge y hay usuarios que reportan consumos con cifras que van desde 80 hasta los 720 dólares cuando dicen que, en meses pasados, no pagaban ni la mitad de lo que les refleja ahora en este mes.

Basta con plantarse afuera de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL), en la ciudadela La Garzota, para observar cómo acuden los usuarios en busca de respuestas y soluciones. Uno de ellos fue Juver Casanova, quien expuso su caso: una planilla de $ 720.

@CNEL_EP no que iba a salir a mitad de precio este mes? Dos meses en que la planilla me sale a $30 cuando mi consumo era, no mayor a $20 pic.twitter.com/g6ySEQrA9J — MAD (@MAD_970) May 16, 2024

Mi esposo y yo vivimos de las pensiones del Estado por nuestra jubilación. Que nos cobren cifras enormes por un servicio que ni hemos recibido por todos los cortes de luz, es completamente absurdo.

Rosario Córdova

ciudadana

Él precisa que acostumbra a cancelar mensualmente 120 dólares y es por esto que cuestiona dónde quedó la ayuda económica prometida por Noboa. “Esto que hacen es un abuso... ¿No dijeron mil y una veces que ya en mayo vendría el descuento? Bueno, ya llegó. ¿Qué pasó?”, cuestionó.

En las instalaciones de CNEL también estuvieron quienes salían resignados por la respuesta que, concordaron, se les daba: “Cancele su valor y luego se le revisará su caso”.

Irving Toledo, de la ciudadela Abel Gilbert, en Durán, denunció, por ejemplo, que la planilla de su hogar llegó a los 59 dólares para mayo, cuando en febrero solo fueron $ 18. “Es raro esto, porque yo no paso en casa, no tengo aire acondicionado y todas las noches uso el ventilador, y recién ahora me sale un consumo elevado. Esto ya no es normal, y no sé con qué excusa saldrán ahora, pero lo que sea que digan, estoy seguro de que será algo absurdo”, criticó.

Argumento El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, atribuyó en abril que estos valores son por la ola de calor que vivió la costa.



Y ciudadanos como Luis Donoso, quien reside en la onceava etapa de la Alborada, piden que no los engañen. “No queremos que nos vean la cara. Si nos van a prometer descuentos, a expensas de que nos suban sin justificación el doble en otras planillas, entonces que no nos den nada”.

Las quejas también han llegado a la Defensoría del Pueblo, que solo en la provincia del Guayas registra hasta el 15 de mayo un total de 226 denuncias, de las cuales 92 corresponden al período desde el 1 de abril al 15 de este mes.

Ante esta situación, EXPRESO se contactó con CNEL para conocer a qué se debe que las planillas vuelvan a salir con valores altos a pagar y qué harán con estos casos. No obstante, hasta la publicación de este reportaje no hubo una respuesta.

@CNEL_EP qué pasó con el decreto que firmó el presidente para el descuento de la planilla de luz del mes de abril? Fue burla al pueblo! Están cobrando el total de las planillas que por cierto a pesar de los apagones de más de 7 horas al día, han salido exagerado el consumo!!!! — 19061201 (@eugenia78875) May 16, 2024

Decenas de ciudadanos acudieron a la matriz de CNEL en La Garzota, para presentar sus quejas. Christian Vinueza

Son 720 dólares que le dicen a mi hija que debe pagar ahora, cuando lo usual es 100; es alto, pero no hay razón para que salga tan grande. Cuando reclamamos, nos dijeron que paguemos para que nos ayuden.

Juver Casanova

ciudadano

Hasta eso, el disgusto de los ciudadanos prevalece y exigen respuestas ante el aumento descomunal de los valores que llevan experimentando, en varios casos, por segundo mes consecutivo. Este es el caso de Michaella Changoluisa, quien reside en una de las urbanizaciones de La Aurora; sus planillas que llegaron en mayo y abril, ambas registran valores de 40 dólares, cuando en meses pasados, pagó menos de $ 15.

Cabe recordar que el primer mandatario, mediante decreto presidencial, aseguró que se rebajaría al 50 % la planilla que llegue en mayo, y lo recalcó el ministro de Energía y Minas, Roberto Luque. Pero este descuento solo aplica al consumo de kilovatios/hora, más no al total. Aunque la retractación de Energía ha generado un mar de dudas. “Cómo me aplicarán el descuento si mi planilla del consumo de abril ya debo pagarla el 19 de este mes, y dicen que el descuento lo aplican a partir del 29. Es ilógico”, cuestionó la guayaquileña Damariz Guevara.

Nunca antes había pagado esta cantidad en luz en mi casa, jamás! Pues ahora q supuestamente nos iban a cancelar la mitad de la planilla me sube casi el doble de lo q normalmente he pagado toda mi vida! Y sin si quiera estar ahí, y con un montón de cortes de energía @CNEL_EP pic.twitter.com/DkQVRIPiOZ — Denisse Carvajal 👩🏻‍⚖️ (@Denissekrvajal) May 16, 2024

