Las planillas altas en la costa se deben a la ola de calor, asegura Roberto Luque

El ministro de Energía y Minas, Roberto Luque, durante una rueda de prensa, este 25 de abril, se refirió a los valores altos que varios ciudadanos han registrado en sus planillas de luz. El encargado de la cartera de Estado explicó que este problema se situó en la zona costera del país.

Además, durante su intervención, puntualizó que esta factura solo ha medido los días de marzo de este 2024, y atribuye al aumento sustancial de la planilla a la ola de calor que ha experimentado la región.

"La mayoría de reclamos son de la zona costera, y los motivos que me dan es que este mes de marzo hubo calores más fuertes de los normales, lo que ha tenido impacto en el consumo del kilovatio hora", dice.

Aseguró que esto no tiene nada que ver con los cortes eléctricos.

Sin embargo, los ciudadanos consultados por EXPRESO, mostraron en sus planillas que el periodo en que se midió su consumo fue del 24 de marzo al 22 de abril, dejando en tela de duda su declaración.

Josué Merchán, quien habita en Urdesa, al norte de Guayaquil, indica que no pasa en su casa y solo llega en la noche a dormir. "No tengo ni aire acondicionado y me llegó 15 dólares más en la factura. A mi la planilla me mide marzo y abril, no solo marzo y así siempre ha sido, mide parte de un mes y parte de otro. No sé de dónde saca que solo ha medido marzo", denuncia.

