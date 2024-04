Guayaquileños denuncian un alza en los valores a pagar en las planillas

Los reclamos aumentan en Guayaquil porque los usuarios alegan que el servicio de CNEL no ha sido bueno hace meses y denuncian haber ya sido víctimas de cortes recurrentes.

“Estas planillas de luz dan miedo, entiendo que en Guayaquil ha hecho un calor que mata en febrero y marzo, pero las facturas que estamos recibiendo reflejan tal aumento que parece que hubiésemos vivido en casa con un mínimo de 7 aires. Tengo una factura por pagar de $ 120, vivo en Sauces, trabajo todo el día y los dos aires que tengo los prendo solo en la noche. Esto es un robo. ¿Volvieron a inflar las planillas?”, cuestiona el guayaquileño Humberto Gangotena, quien advierte que su consumo habitual, desde octubre pasado que “a diferencia de años anteriores no hizo frío”, no superó los $ 50.

Como él, otros usuarios como Adela Cajamarca, quien habita en La Pradera, y Denisse Valenzuela, de la décima etapa de la Alborada, exigen respuestas a CNEL y “respuestas sensatas, no descabelladas”.

“No quiero escuchar que digan que es por el calor que registró la ciudad el mes pasado y ya, porque en mi caso, tengo ventiladores, ni un solo aire; y lo que me registra la factura por pagar son $70. Nunca en mi vida he pagado eso. Pido una revisión a mi medidor porque simplemente no voy a pagar. Ya de por sí es pésimo el servicio que nos dan”, argumenta Valenzuela, quien busca entender por qué cada vez que hay una crisis en el país “los servicios de energía se disparan”.

Frente a esta situación, este 24 de abril EXPRESO solicitó una entrevista a CNEL para hablar sobre estos reclamos, que vuelven como en la pandemia a aparecer, y las medidas que al respecto tomarán; pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

En redes sociales como X, mientras tanto, las quejas vuelven a multiplicarse. El usuario Mauricio Turbay, por ejemplo, denuncia que “extrañamente” otra vez se hayan elevado los valores y no solo de luz, sino de agua.

“En mi caso se han duplicado. En Guayaquil es criminal ese cobro por alcantarillado del 70 % sobre consumo de agua, más tasas y contribuciones especiales, es una factura triplicada”, sentencia.

Gustavo Jiménez, también desde el Puerto Principal, asegura que las planillas cada vez son más costosas. Que está ya cansada de que la excusa por parte de CNEL sea la de siempre, que el sistema interconectado falló. “En Guayaquil se va la luz la mayoría de los días y CNEL nunca justifica ni los cortes ni el alza de planillas”, alega.

“Vamos a ver qué pasa en abril. Con esta crisis de energía, el presidente Daniel Noboa aseguró que el 50 % de las planillas de abril serán cubiertas por el Gobierno. Hay que estar atentos a todo. Cuidado y nos inflan los valores a tal punto que, aun dizque bajándonos ese 50 %, terminamos pagando más que cualquier mes del año. Mucho cuidado”; sugiere Alejandra Castillo, habitante de Urbanor.

