Jorge Heredia reclama a CNEL por proceso de pago de deuda y señala a trabajadores

Siguen los reclamos a la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por altos valores en las planillas de este servicio. En redes sociales, usuarios expresan su malestar por el alza de estos rubros, mientras que otros acuden hasta las instalaciones de esta entidad para recibir respuestas.

El presentador de televisión, Jorge Heredia, publicó una serie de quejas contra esta entidad en su cuenta de X, debido al cobro de casi 700 dólares por supuestos valores impagos.

"Yo pagué esos tres meses que había que pagar, pero se estaba yendo el dinero a un código, porque ustedes en CNEL hicieron un cambio de códigos, y es lo que nos ha pasado al pueblo, que en ese cambio de código no se hizo bien y resulta que el dinero fue a otros medidores", denunció Heredia.

Estimado @jorgeherediatv, con respecto a sus declaraciones le informamos que, como es de su conocimiento existen 3 cuentas a su nombre, de las cuales, 2 se encuentran inactivas y 1 cuenta activa en la que hoy se registró el convenio de pago que usted firmó por la deuda de… https://t.co/WVG4tQQGx2 — CNEL EP (@CNEL_EP) May 17, 2024

Comentó que se acercó a las instalaciones de esa entidad y llenó un formulario para que le devuelvan los valores que canceló previamente. "Entonces resulta que el código que ahora me corresponde estaba impago. Entonces me tocó llenar una solicitud para que me devuelvan ese dinero, regrese a mi cuenta y pagar el otro código. Pero me toca pagar", expresó en un video colgado en X, calificando como 'ignorantes' al equipo de Comunicación de esa empresa pública.

Aquellas declaraciones generaron una respuesta de CNEL también en esa red social. "Como es de su conocimiento existen 3 cuentas a su nombre, de las cuales, 2 se encuentran inactivas y 1 cuenta activa en la que hoy se registró el convenio de pago que usted firmó por la deuda de $653,39. Respecto al pago que usted indica que se fue a otro código, sucedió porque usted lo canceló en dicho código, el cual tenía una deuda pendiente también", expuso la entidad pública.

Y agregó que se encuentran procesando el pedido de devolución de depósito en garantía de Heredia, luego de haber presentado una solicitud de suspensión de sus cuentas inactivas.

