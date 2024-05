Andrés Crespo​: “Mi misión es capturar el espíritu de Guayaquil”

Es un narrador que ve en cada rincón de la ciudad una historia por contar. El actor ecuatoriano Andrés Crespo se prepara para desvelar los profundos enigmas de Guayaquil, guiado por la corriente del estero Salado.

(Te invitamos a leer: El rey Felipe celebra el legado de Eduardo Chillida con exposición de arte).

Reina de hielo: ¿Cómo es el look que usan las famosas? Leer más

Este crisol, donde el río y los manglares entrelazan la esencia misma de la ciudad, será el epicentro de su próximo proyecto, 'Estero en llamas', una película que marca su debut como director.

En esta entrevista con EXPRESIONES, Crespo comparte cómo su participación en Masterchef impulsó su presencia mediática, permitiéndole retornar al cine con renovada energía.

Sin rodeos, abordará la polarización de la sociedad ecuatoriana, explorando la complejidad de una ciudad donde la cultura, el amor y la violencia se entrelazan en un tejido cotidiano.

Su próximo proyecto, 'Estero en llamas', es una película que marca su debut como director g7pro

La entrevista

¿Cómo se desarrolla este nuevo guion en el que está trabajando?

Está siendo producido por Daniel Llano y será rodado en el estero Salado: ese es el centro de la historia, el estero y su influencia mística sobre las personas. No siento que se haya logrado expresar el espíritu de Guayaquil antes y mientras pueda capturar esa esencia y expresarlo, lo haré.

¿Cuál es en esencia ese espíritu que busca retratar?

Principalmente que Guayaquil es una mezcla de amor y violencia, y también de comedia. Es una ciudad que se ríe de sí misma, es muy chistosa, violenta y apasionada.

¿Ha pensado ya en los rostros de esta entrega?

Sí, he pensado en Alejandro Fajardo, Chloe Silva y Mare Cevallos, estamos ahí en conversaciones.

Andrés mantiene una profunda relación con el estero Salado de Guayaquil. g7pro

Hace poco empezó a incursionar en las redes como creador de contenido, ¿cómo se lleva con este público?

En las redes son duros porque en Ecuador hay una polarización grande de las clases sociales, este es un país profundamente desigual y ahí se crea odio. Es normal, el odio no es malo, es real. Incluso me da risa, porque la gente odia a los dos polos, un día les caen mal los chiros y otro día los aniñados. Hay chance para todo.

RELACIONADAS Alicia Keys retrata su vida en un show de Broadway

¿En qué polo se sitúa actualmente Andrés?

Estoy en un punto medio. Me defino como alguien que está tratando de utilizar lo que le rodea para contar historias, eso es lo que me interesa. Todo lo que hago es un medio para llegar a un fin y en el camino, se desarrollan relaciones de amor.

Hablando de violencia y oscuridad, ¿cuáles considera que son las sombras de Andrés?

Son las mismas que las de cualquier otra persona. A veces soy mi propio demonio, como todo el mundo. Son mis falencias, mis tristezas, mis muertos, mis errores, mis traiciones, todo lo que es la vida de una persona de 53 años. Por eso duermo tranquilo. Trato de no dejarme llevar por mi ansiedad y acumular poder e inteligencia para hacer lo que quiero hacer.

¿Cree que hay oportunidades en el país para hacer cine?

Siempre he hecho cine como se pueda. Siempre va a poder hacerse porque mientras haya un teléfono y un micrófono, las posibilidades son infinitas. Nunca me he limitado por cosas exteriores. Si no consigo plata para hacer la película como quiero, la hago de otra manera. No me importa.

Han pasado aproximadamente dos meses desde la final de Masterchef. ¿Cómo fue su experiencia en el programa y en qué aportó a sus proyectos actuales?

El reality claramente me trajo un impacto mediático importante que no tenía antes. No creo que yo realmente tuviera una exposición como la que te da la televisión abierta. Siempre lo hice pensando en regresar al cine. Quizás sea una estrategia equivocada de mi parte, pero estoy tratando de crecer para dirigir mi propia película.

Portada de la novela gráfica 'Estero en llamas'. Cortesía

El episodio en el que salió fue muy conversado en redes, ¿siente que le faltó más tiempo en el programa?

No, porque no hubiera tenido el mismo impacto. Fue bueno en ese sentido, el shock que causó fue abrupto, nadie lo veía venir. Después me hubiera podido diluir y no quería eso. Me fui cuando estaba arriba, así que estuvo bien.

RELACIONADAS El rey Felipe celebra el legado de Eduardo Chillida con exposición de arte

¿A quién de Masterchef llevaría al cine?

A Anthony y a Luciana.

¿Cuál es su misión en esta nueva etapa profesional?

Seguir narrando y diciendo lo que pienso. Admito que a veces fallo, me equivoco y doy una imagen falsa. Soy humano y una contradicción viviente; tengo puntos de vista muy encontrados. Lo que me diferencia de mucha gente es que reconozco que tengo ideas, no certezas.

De novela gráfica a pantalla de cine

Así es como ha evolucionado la historia que Andrés Crespo escribe en colaboración con Andrés Martínez Fassio, filósofo amigo del intérprete. “Pensé en el cómic porque siento que es un medio muy cercano a Guayaquil, su inmediatez y cercanía de imagen se asemeja a la velocidad de la ciudad”, expresó.

Marco Martínez Zuñiga, ganador del premio Medardo Ángel Silva en 2007 por El enemigo necesario, ha sido “crítico influyente dentro del guion” en esta historia que según detalla Crespo retrata a Guayaquil como una suerte de ciudad gótica tropical. Así también lo resalta el afiche creación del artista Wilson Limones, que logró retratar la idea del escritor.

El proyecto digital acumula más de 14,8 mil suscriptores en el canal de Hi NoiZ Cortesía

Una nueva faceta: la de podcaster

Andrés Crespo también decidió subirse a la ola de los podcast, cada vez son más populares en internet. De la mano del estudio Hi NoiZ y codirigiendo con su amigo Rafael Lecaro, el Genio Demente de las redes, se ha enrumbado en este proyecto digital que acumula más de 14,8 mil suscriptores en el canal de Hi NoiZ.

“Es un ejercicio de tradición oral, que es el centro de mi trabajo. Yo cuento historias a través de este método y hablo de lo que escuchaba cuando era chico en la calle”, dice. Desde septiembre del año pasado reciben en su plató a figuras sonadas de la televisión y el entretenimiento ecuatoriano, como la chef Irene González, Susi Hidalgo, la Flaca Guerrero y hasta el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

Con una vibra relajada y lejos de los dramas, Andrés y Rafael hablan de todo un poco con sus invitados. Desde experiencias jocosas para entretener, hasta temas profundos que atañen a la vida de todos los participantes.

Su éxito escaló al punto de que ya son emitidos en señal abierta en Ecuador TV e, incluso, se lanzó una contraparte del programa llamado Piernas cruzadas, la versión femenina dirigida por Emma Guerrero y María Emilia Cevallos.

Al cuidado del medio ambiente

Su vida está marcada por distintas causas y una de ellas es la protección del medio ambiente.

Preocupado por la sobreexplotación foránea y la colonización de las playas ecuatorianas por corporaciones extranjeras, Crespo se ha involucrado en un proyecto para impulsar una ley que proteja las costas del Ecuador y prevenir la destrucción de los hábitats naturales debido a la intervención humana.

Al igual que Crespo, a esta iniciativa se han sumado otros artistas como la actriz Giovanna Andrade, Bárbara Fernández, Camille Gamarra, Guanaco y Juana Monk (Natalia Madrigal) para recolectar 50.000 firmas que llevarían el tema al Congreso para ser debatido.

CRÉDITOS: Fotos: G7pro (ig: @g7proec), Producción: Alejandra Cereceda. Styling: Israel Plaza (ig: @israelplaza_), Peinado y maquillaje: Julio Rangel (ig: @julitorangel), Vestuario: Indie (ig: @indieecuador), Locación: The House Experiencias Gastronómicas (ig: @thehouse_restoinhouse) y Gran Yate, cangrejos y mariscos (ig: @cangrejalelgranyate)

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!