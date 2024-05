Rihanna: reaparece con fuerza y actitud vestida toda de rojo

No tener a Rihanna en una Met Gala es como ir a una fiesta de cumpleaños que no tiene pastel. Por años Rihanna ha demostrado liderazgo en lo que respecta a alfombras, ya que además de dedicarse a la música, es toda una fashion icon. Es por eso que no verla en la última edición de la Met dejó un sentimiento de vacío y ansía por verla brillar con sus looks.

Y no ha decepcionado, porque este domingo hizo su primera aparición desde el evento con un vestido completamente rojo, que llevaba un estampado de la marca Comme des Garçons. La composición de falda larga con abertura en la pierna hace juego con los guantes de transparencias y el bolso negro Gucci que luce la cantante.

Además, el maquillaje complementó su apariencia, ya que su impactante labial tono rojo hacía que centrar la atención en otra cosa que no fueran sus labios, fuese difícil.

Rihanna durante su presentación en el Super Bowl. Lapresse

Todo este estilo es premeditado. Fue el diseñador de moda y subdirector creativo de Fenty, la marca de Rihanna, quien firmó este atuendo de infarto. El amigo íntimo de Rihanna sabe que el rojo es el color de la chica 'Umbrella' y por ello que decidió llevarlo por todo lo alto en su aparición ante el medio.

Y es que la artista estuvo de doble celebración: la del Día de las Madres y, casualmente, el cumpleaños número dos de su hijo con el rapero A$AP Rocky, RZA Athelson. Esto fue exactamente un día antes de la aparición con el traje rojo, pero en su lugar lució un outfit metálico uniforme estilo baggy, acompañado de una chaqueta gris y un top también metálico.

