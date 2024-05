Bebé reno: Netflix aborda las sombras del trauma en su nueva serie

Una mujer de apariencia robusta se acerca a la barra de un bar en Londres, cabizbaja y sin dinero, para ser atendida ahí por Richard Gadd, un comediante escocés con un trabajo a medio tiempo, quien le ofrece una taza de té que sella para siempre la historia de su vida, sin quererlo hoy convertida en el seriado más popular del streaming en Netflix.

Este pequeño acto de compasión fue el propulsor que hizo que Martha, el nombre ficticio de la antagonista de esta historia, se obsesionara por él. Al inicio de este crudo relato, Richard es un hombre con una autoestima profundamente lastimada a causa de varios procesos traumáticos.

Con su carrera frustrada y una relación posterior en la que fue abusado sexualmente, se convirtió en un blanco fácil para que Martha, que lo elogiaba y le otorgaba la valía que deseaba escuchar, lo atrapara en un juego psicológico del que le tomó años escapar.

La nueva miniserie tendencia es 'Bebé Reno', dirigida, producida y estelarizada por el mismo Richard, que comparte su propia experiencia de vivir bajo la sombra de aquella mujer. Lo que en principio parecía una comedia con leves tintes dramáticos, terminó por definir la conversación de las redes y el mundo.

En la historia original, Richard fue acechado por su acosadora durante seis años. Netflix

Màs sobre la historia

Esta producción, que destaca según la crítica por ser fiel a los hechos pese a tener ciertas licencias creativas, retrata la figura de la stalker como la de una persona que lucha con serios problemas de salud mental.

“Es brutal, inquietante, perturbadora y probablemente una de las mejores series que Netflix ha producido en mucho tiempo”

“El acecho y el acoso son una forma de enfermedad mental. Habría estado mal pintarla como un monstruo, porque no se encuentra bien y el sistema le ha fallado”, comentó Richard Gadd en entrevista con The Independent.

Fue este mismo sentimiento el que lo condujo a sentirse atraído a ella y explica por qué continuaron sus interacciones pese a haber notado un comportamiento extraño. Gadd reconoce que en realidad cometió errores. “Hice muchas cosas mal y empeoré la situación”, admitió ante el periódico The Guardian.

Esta teleserie es, en esencia, una exposición visceralmente honesta sobre las devastadoras consecuencias de los abusos y Gadd logra fielmente traducir estas complejidades de una forma fluida.

Muchos secretos alrededor de este entramado se han revelado. EXPRESIONES le cuenta uno a uno los pormenores de la serie del momento.

La baja autoestima en los vínculos afectivos

Las interacciones confusas que se dieron entre Richard y su acosadora dejan dudas en los espectadores, que naturalmente se preguntan (al igual que muchos policías y jueces que llevaron el caso) por qué permitió que avanzara tanto.

Y es que esta serie, que tiene una fuerte carga de análisis psicológico de fondo, retrata cómo el deseo y el amor mal direccionados pueden llevar a situaciones de grave peligro. Los protagonistas de esta historia son categorizados como gente rota, según la psicología.

Fiona Harvey junto al entrevistador Pierse Morgan. INSTAGRAM: @piersmorgan

Así lo ve su propio protagonista, quien llamó a la opinión pública a no reducir la complejidad y los matices de este testimonio. “La experiencia humana es que las personas son buenas, pero tienen aspectos malos y cometen errores. Todos somos almas perdidas que buscamos el amor a nuestra extraña manera”, dijo.

Fiona Harvey y su propia versión de los hechos

Harvey defiende su verdad a capa y espada. Ella es la mujer que inspira el personaje de Martha, interpretada por la actriz inglesa Jessica Dunning. Su nombre e imagen generaron un escándalo recientemente, debido a su participación en el programa de entrevistas 'Piers Morgan Uncensored' en YouTube, en el que niega ser una acosadora.

Durante su intervención con Morgan, Fiona cuenta una versión distinta de los hechos relatados en la producción de Netflix, afirmando que Richard no ha contado la verdad. “Él miente y ellos (Netflix) mienten. Lo han presentado como una historia real y no lo es. Descaradamente no lo es” dijo y le mandó un mensaje a Gadd: “Déjame en paz, por favor”.

De la misma manera, Harvey aseguró que el escándalo ha llegado a afectarle en su vida personal. “Algunas de las amenazas de muerte han sido realmente terribles en internet. La gente me llama por teléfono. Ha sido absolutamente horrible”, declaró. Este encuentro fue visualizado por medio millón de espectadores, que supieron que la también abogada demandará a Netflix y al comediante.

El caso del periodista del Daily Mail

Alrededor de este entramado de historias y puntos de vista, el periodista Neil Sears, del Daily Mail, declaró ser víctima de acoso por parte de Fiona Harvey. “La semana pasada conocí a la Martha de la vida real en su nuevo apartamento. Una mujer baja y sólida con cabello castaño hasta los hombros”, dijo. ´´

Todos somos almas perdidas que buscamos el amor a nuestra extraña manera Richard Gadd Actor

Sears afirmó que le pareció extraño que Harvey se empecinara en hablar de una supuesta relación en la que se encontraba actualmente, pero decidió no prestar mayor atención al asunto.

Al término de la entrevista, y durante su camino a casa, empezó el calvario del comunicador. “Fue entonces cuando comenzaron las llamadas. Llamó tres veces durante mi corto viaje a casa, a las cuales contesté y duraron en total 19 minutos”, declaró.

A ello le siguieron diez llamadas más al día siguiente y en los días posteriores, hasta el 24. El reportero aseguró que la mujer le profirió frases amenazantes, como que demandaría al periódico en cuestión y que iba a exigir su despido de aquel medio.

Representación LGBTI+

Uno de los aspectos destacados de la serie es su forma de abordar las relaciones interpersonales con un enfoque psicológico pero también social. Así lo retrata la participación de la actriz transexual mexicana que da vida a Teri, la novia (también trans) del protagonista que desempeña una parte fundamental de la narrativa.

En la pantalla se deja entrever que Richard es un hombre que no había sentido atracción por una persona perteneciente a la comunidad LGBTI+, pero con Teri desarrolló una relación significativa.

Con 31 años, Nava Mau se ha convertido en un orgullo de la actuación mexicana, ya que en la ficción ayudó a Donny (el personaje de Richar Gadd) a entender parte de su sexualidad. Eso cautivó a la audiencia, por representar a esta minoría históricamente marginada.

Fiona Harvey es el nombre de la verdadera Martha en la serie Bebé Reno Netflix

