Mamás fuera de serie​: ellas cambian las reglas del juego

Madres las hay de todo tipo, y todas son igualmente valiosas. Sin embargo, están las que se aventuran a desafiar los roles tradicionales para apostar por un enfoque disruptivo de crianza, que transforma completamente la experiencia de ser progenitoras.

Crecer desde este enfoque no solo aporta una visión del mundo más amplia, sino que además ayuda a conectar con realidades distintas y entender el mundo con más empatía.

El psicólogo Miguel Flores, especialista en terapia infantil e intervención temprana, explica el papel que desempeñan estas mujeres y la imagen que proyectan a los infantes.

"Tradicionalmente, el rol estereotipado de la madre en la sociedad se centraba en el cuidado del hogar y los quehaceres domésticos. En la actualidad, el cambio del rol genera debates, pero también empodera a las mujeres y ofrece nuevos modelos a seguir para las futuras generaciones", afirma.

En esta fecha especial, hacemos un homenaje a todas esas mamás que, con estilo y actitud, se han impuesto a la sociedad para redefinir la maternidad y demostrar que hay más de una forma para cumplir ese rol con excelencia.

Ser madre y estar soltera no es algo nuevo. Este tema se mantuvo en silencio durante un tiempo, pero hoy en día ya no es un tabú, y cada vez más mujeres se enorgullecen de liderar hogares donde son las únicas protagonistas.

Un ejemplo notable es Judy Garland (1922-1969), la legendaria actriz que interpretó a Dorothy en 'El mago de Oz' (1939). Mamá de tres hijos, enfrentó en aquella época desafíos personales y profesionales, incluidos matrimonios difíciles y problemas de salud.

Sin embargo, su talento y perseverancia la convirtieron en el ejemplo de una madre soltera que triunfa en el mundo del espectáculo.

Jodie Foster, reconocida por actuar y dirigir, desafía convenciones sociales al formar una familia que rompe estereotipos. Madre de Charles y Kit, comparte su vida con Alexandra Hedison, fotógrafa y actriz.

Su matrimonio va en contra de los prejuicios de género y sexualidad, al mismo tiempo que inspira un mensaje de amor y aceptación en una sociedad en constante evolución.

Judy Garland con sus hijos Liza, Lorna, and Joey.

Comparten su vida entre reuniones, oficina y mucho amor para sus retoños. Un ejemplo destacado de una madre exitosa en el mundo corporativo es Sheryl Sandberg, COO de Facebook, que aboga por el empoderamiento femenino y la conciliación entre el trabajo y la familia.

Madre de dos, Sandberg ha utilizado su posición influyente para promover políticas y prácticas que permitan a las mujeres prosperar tanto en sus carreras como en sus roles como madres.

Su compromiso con el equilibrio entre la vida laboral y familiar ha inspirado a muchas mujeres a perseguir sus ambiciones profesionales sin comprometer su papel como madres.

Sandra Bullock y Angelina Jolie se decidieron por la adopción y han ampliado sus familias dando una oportunidad a quienes más lo necesitaban.

Mientras Bullock adoptó a Louis y Laila, Jolie lo hizo con niños de diversas partes del mundo, como lo son Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne.

Con ello demostró su compromiso con la crianza y la diversidad cultural.

Holly Robinson Peete, actriz y defensora de causas que ayuden al autismo, tiene una historia con su hijo RJ, quien fue diagnosticado con autismo a los dos años. La familia de Holly probó varias terapias, e invirtió más de 500.000 dólares durante su tratamiento. Cuando encontraron la terapia adecuada, RJ logró salir adelante.

Cuando miro atrás y veo a RJ, este joven fornido que tiene 20 años, un trabajo y está haciendo todas estas cosas que me dijeron que nunca haría, realmente me emociona. No puedo creer que haya llegado tan lejos. Soy muy afortunada

Holly Robinson Peete

Actriz