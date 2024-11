Contaminación del agua en Ecuador: ¿qué proponen los candidatos presidenciales?

Para expertos, los presidenciables no profundizan en el cómo y con qué presupuesto descontaminarán el agua

Una cosa es segura: los candidatos a la Presidencia de la República del Ecuador sí están conscientes de cómo está contaminada el agua del país y de su situación. En los marcos conceptuales de sus planes de trabajo lo evidencian; sin embargo, ¿saben cómo resolverlo?

Porcentajes, efectos nocivos, daños en el ecosistema y a la salud: todo lo explican. Al leer los documentos, nadie tiene duda del daño que se le ha hecho al agua. EXPRESO ha publicado una serie de reportajes con los que ha evidenciado que este líquido vital no está libre de contaminantes, que la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 11-08 es muy ligera y permisiva; que las plantas de tratamiento de agua residual no hacen su trabajo.

Es más: el agua, desde su origen en el páramo o la lluvia, ya está contaminada. Eso sin mencionar la situación en la que se encuentra el estero Salado, Puerto El Morro y lo que señala el informe técnico de la Empresa de Agua Potable de Cuenca, Etapa, sobre el impacto ambiental negativo del proyecto minero de Loma Larga sobre el agua.

A eso se suman los problemas del río Machángara, el Esmeraldas y otros, añade Franklin Ormaza, oceanógrafo y docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). A su juicio, “hay que recordarles a los candidatos que todos los cuerpos de agua del país: ríos, estuarios, lagos y lagunas, están en mayor o menor grado contaminados”.

A lo largo de los últimos años, los temas de control ambiental han tomado fuerza, pero aún faltan propuestas concretas sobre cómo lograrlo y cómo llevar a territorio la ley. Luis Domínguez Director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Espol

Explica que Ecuador tiene únicamente un 5 % de su agua residual tratada de forma adecuada, un 20 % de manera limitada y el resto no ha recibido tratamiento. Toda esa agua va a parar a los ríos.

Para todos estos problemas hace falta una propuesta concreta, tanto para el uso del agua como para su tratamiento cuando está contaminada, expone René Bedón, abogado experto en Derecho en Medio Ambiente, miembro de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas y exconcejal metropolitano de Quito.

Eso porque el diagnóstico general evidencia la necesidad de reconstituir las fuentes hídricas, descontaminar los ríos, algo “que todos lo tenemos en mente”. Sin embargo, falta el cómo y con qué presupuesto.

Por otro lado, algunos están enfocados en la conservación del recurso y en la protección de los bosques, fuentes hídricas, una agricultura más amigable con el medio ambiente, manifiesta Luis Domínguez, director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Espol, pero “aún hay elementos que están faltando”. Esto porque la vista al campo es escasa y se está “subestimando el impacto que puede tener a nivel del agua y de nuestros cuerpos”.

En el malecón de Puerto El Morro se puede observar cómo las aguas servidas van directo al estero. FLOR LAYEDRA TORRES

En la descontaminación del río Machángara, el Gobierno Nacional también debería aportar. Sin embargo, en los planes de trabajo de los candidatos solo se ven temas generales. René Bedón Abogado, experto en Derecho en Medio Ambiente

¿A qué se debe la falta de propuestas por parte de los políticos?

Esto se debe a que no se ha concientizado al respecto, no se ha tomado en serio su real dimensión, expone Ormaza. “Ningún candidato quiere tomar al toro por los cuernos”. ¿Por qué? Porque la sociedad no está empoderada de la problemática, de que en todos los ríos hay heces fecales.

Para Domínguez, el principal usuario del agua, a nivel país, es la agricultura y este es uno de sus mayores contaminantes, por el alto uso de agroquímicos. No obstante, no se está tomando en cuenta cómo eso perjudica la salud. Por lo que es fundamental, añade, que la prevención sea mucho mejor que la remediación, por lo que se debe velar para que los agroquímicos se manejen responsablemente, evitando que estos lleguen a los ríos.

Asimismo, Daniel Noboa (ADN), Iván Cueva (Amigo), Luis Tilleria (Avanza), Henry Cucalón (Construye), Francesco Tabacchi (CREO) y Wilson Gómez (SUMA) hablan de crear infraestructuras caras para el saneamiento, pero ninguno menciona de dónde van a sacar los fondos, cómo lo van a financiar, advierte Bedón.

La contaminación tiene un componente cultural y social. Todo el mundo cree que todo cuerpo de agua es un lugar para botar desechos. Solo es cuestión de voluntad política. Franklin Ormaza Oceanógrafo y docente de la Espol

Tampoco dicen que, si no consiguen una fuente de financiamiento del sector privado, el dinero lo conseguirían del alza de la tarifa del uso de agua potable u otro mecanismo. Pero esto deberá estar atado a un trabajo multinivel de los gobiernos municipales con el central, porque las alcaldías deberán intervenir, agrega el experto.

Para Bedón, esa información no es evidente porque les restaría votos. Por lo que, a su juicio, las propuestas son abstractas, quedan en el diagnóstico.

¿Qué pasa si no se toman medidas desde el Estado?

Ormaza asegura que para descontaminar las aguas solo se requiere de voluntad política, aunque su limpieza dure alrededor de 10 años. Si no se hace algo para remediarlo, en los próximos años se sentirán sus consecuencias. Por ello Bedón considera que la ciudadanía debe exigir a los políticos acciones. Además de que se instaure una educación ambiental en el país, porque se desconoce el valor que tienen los recursos.

Caso contrario, advierte Domínguez, los costos de no hacerlo serán altos, tanto en la potabilización del agua como en el tratamiento de enfermedades que el agua contaminada genere.

Control. Para los expertos, el monitoreo de la calidad del agua es fundamental, ya que a través de ese mecanismo se puede diagnosticar su situación.

