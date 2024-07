El agua en Ecuador, contaminada desde su origen y consumida sin el debido tratamiento

El 73,7 % del agua residual no es tratada y termina vertida en los afluentes, para luego ser consumida por la población

Ecuador es un territorio que goza de una vasta red hídrica, ¿pero toda esta agua se encuentra en óptimas condiciones para ser bebida desde donde se la pueda encontrar? Es más, ¿usted se agacharía para beberla solo porque tiene sed o para simplemente refrescarse? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué?

De acuerdo con la ‘Estadística de información ambiental económica en Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales’, publicada en 2023 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el país hay 1.197 fuentes hídricas que son utilizadas para la captación y posterior distribución de agua apta para consumo. En 2022, según el estudio, 120,4 millones de metros cúbicos de agua al mes fueron distribuidas por 221 municipios.

Babahoyo no limpia el agua, la tira como quiera al río. Samborondón tampoco. Guayaquil limpia parcialmente. Además, el agua de la lluvia también debe ser tratada porque al caer en la ciudad sucia, esta limpia todo. Franklin Ormaza Oceanógrafo

Sin embargo, de ese total de agua distribuida, solo el 26,3 %, en promedio al mes, ingresó a las plantas de tratamiento de agua residual. De ese valor, el 44,3 % fue colocado en ríos, el 28,7 % en quebradas, el 10,2 % en el suelo y el 16,8 % en pantanos, lagos, acequias de riego, cajón de riego, canal, mar, esteros, entre otros.

¿Y el agua residual no tratada? ¿Cuál fue la disposición final de ese líquido que contenía contaminantes? Porque toda el agua que desechamos desde nuestras casas, oficinas, lo que cae o se mezcla con el agua de las alcantarillas, tiene microorganismos, metales pesados, grasas, químicos, heces, aceites, hormonas, restos de fármacos, pesticidas, entre otros elementos que alteran su característica y la vuelven no apta para el consumo humano.

Según informó el INEC, el 53,3 % fue al río, el 31,8 % a las quebradas y el 15,1 % a acequias de riego, canal, mar, esteros, entre otros. Agua que río, quebrada, lago o estuario abajo es utilizada para regar plantaciones, contaminar el hábitat de peces, moluscos, crustáceos y que también será bebida, tocará la piel o su olor será respirado por algún local o foráneo.

Y el proceso para remover bien estos elementos va a depender del tipo de contaminación y del tipo de planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Por qué? Porque además de los contaminantes domésticos, también se suman los químicos que se utilizan en la agricultura y en la acuicultura, los combustibles de los motores de las embarcaciones, las altas concentraciones de metales pesados y sulfatos producto de la minería. También, el metilmercurio, como consecuencia del proceso ilegal de amalgamación para la extracción de metales preciosos (plata, oro, platino).

El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica debería firmar convenios con las universidades para oxigenar el agua. El motor de las canoas bota combustible y este contamina el río. Víxctor López Ingeniero

También hay arsénico, expone Luis Domínguez, acuicultor y director del Centro de Agua y Desarrollo Sustentable de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol). “Es una sustancia cancerígena”. Pero los efectos de este metal, que surge de las zonas volcánicamente activas, ha sido poco estudiado y está presente en la cuenca del Guayas y también en el arroz.

Eso ocurre porque junto a los ríos también hay diversos tipos de plantaciones, pero no hay zonas de riberas que protejan y actúen como una barrera para que no todos los fertilizantes y pesticidas lleguen al agua y continúen contaminando río abajo, agrega la bióloga, ya que los que están más cerca del mar son los que más reciben esta contaminación. Otra forma de contrarrestar esto es a través de piscinas de tratamiento o por humedales artificiales.

Pero es difícil eliminar estos contaminantes del agua, asegura el docente. Aún más porque en el campo no hay ningún sistema de tratamiento. De acuerdo con el catedrático, los estudios han arrojado que estos productos químicos hallados en la cuenca del Guayas provienen del manglar del golfo de Guayaquil y llegaron hasta este sitio a través del río.

Domínguez menciona que la Espol ha publicado artículos en los que ha expuesto, con evidencias, que estos agroquímicos han sido encontrados en el cangrejo rojo del manglar. “Lo cual nos llama a reflexionar en el hecho de que lo que hacemos en la parte alta de la cuenca, lo que sale de nuestros campos, ciudades e industrias, fluye y llega al estuario, al manglar, y amenaza con contaminar los productos que están allí. ¡Quién no disfruta de una cangrejada o de un ceviche de concha!”.

El proyecto Azure consiste en la retención y recolección de plásticos de un solo uso de los cuerpos de ríos. Cortesía

Por esto Franklin Ormaza, oceanógrafo y docente de la Espol, sostiene que el agua de cualquier afluente del país no está en condiciones aceptables. “En general, el agua del Ecuador está mal cuidada, mal utilizada, mal dispuesta, mal tratada, y maltratada como tal. Tiene muchas cosas que no debería tener”.

Y no es excusa el hecho de que sea un mal que también está ocurriendo en otros países. El agua que nos entrega la Pachamama o madre naturaleza es un líquido relativamente limpio, sostiene Ormaza. “Nosotros no sabemos utilizarla, no respetamos ni cuidamos los contenedores naturales, como son los lagos, ríos, estuarios, mares”.

Nosotros somos parte de esta ecología y los daños nos afectan a nosotros mismos. Todos somos cómplices, pero también todos somos víctimas. La contaminación del agua y de la atmósfera es para todos, no excluye a los ricos. Andrea Encalada Bióloga

Las afectaciones son tanto para los animales como para las personas. La interrogante es: ¿Esas moléculas, en las cantidades que están en el producto que se ingiere, representan en este momento un riesgo para la salud de la población? Esa relación entre ambiente y salud es un tema en el que no se ha profundizado en el país, advierte Domínguez, pero que debería ser estudiado porque implicaría un ahorro importante en salud pública. “Entre menos personas con cáncer o con enfermedades graves haya, menos recursos se consumen del presupuesto nacional”.

A pesar de ello, la contaminación es tan grave que en los ríos Los Tintos, Babahoyo y Vinces, pertenecientes a la provincia de Guayas y que colindan con el cantón Samborondón, ya no se ven muchos peces, por lo que la pesca ha disminuido, denuncia Víctor López, gerente general de la Empresa Pública Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Samborondón. Esto también se debe a que “aguas arriba las industrias desfogan agua a los ríos”.

De ahí la importancia de que el agua residual sea tratada. Al final, ese líquido “debe tener prácticamente las mismas características del lugar donde se va a poner”, enfatiza Ormaza. “Esa es la ley y así debe ser”.

A lo lago de su cauce, es común ver basura, fundas de desperdicios y escombros en el Machángara. Angelo Chamba

El artículo 80 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua estipula que “(…) queda prohibido el vertido directo o indirecto de aguas o productos residuales, aguas servidas, sin tratamiento y lixiviados susceptibles de contaminar las aguas del dominio hídrico público”. Añade que “es responsabilidad de los gobiernos autónomos municipales el tratamiento de las aguas servidas y desechos sólidos, para evitar la contaminación de las aguas de conformidad con la ley”.

Si no es bien manejada la minería, los metales pesados como el níquel y otros contaminantes pueden ser tomados por un insecto, que luego es alimento de un ave y al final del día llegan a nosotros. Luis Domínguez Acuicultor

¿Pero cuántas plantas de tratamiento de aguas residuales hay?, pregunta Ormaza. El INEC dice que existen 583 en 202 municipios, pero “muchas de ellas (son) básicas: una piscina que deja que el agua se asiente”. ¿Toda el agua servida es tratada? No.

“Quito genera las peores aguas servidas que tiene el país”, dice el oceanógrafo, por lo que a su juicio esta ciudad debería ser denunciada. Este mes, recién el alcalde la capital, Pabel Muñoz, anunció un proyecto para que el porcentaje de 3 % de agua residual que es tratada, se pase al 95 o 98 %, objetivo que se lograría en 17 años, informó la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito.

Pero la contaminación desde los páramos, origen de todo, ya tiene huella humana. No solo por el sembrío de papas, también por el pastoreo del ganado y su impacto, algo que ya ha sido publicado por la academia.

Es importante saber que:

Información. EXPRESO solicitó en reiteradas ocasiones al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, al Servicio de Acreditación Ecuatoriana y a la Empresa Pública del Agua los últimos estudios realizados por las entidades, pero ninguno proveyó las investigaciones realizadas.

Costo. De acuerdo con datos emitidos por la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), el promedio nacional del costo unitario del metro cúbico de agua potable de 2022 fue de $ 1,28.

Transparencia. ARCA en su boletín estadístico de 2022 denuncia que hay prestadores que no reportan información o que no realizan de manera continua el control de la calidad del agua que distribuyen.

Ranking. Hy 36 prestadores de servicio de agua potable están en las categorías D y E de ARCA.

Las tablas de la ley que protege el agua, rotas

Tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua exponen sendos articulados para la protección de este líquido vital. Sin embargo, en la práctica es letra muerta.

El artículo 12 de la carta magna establece que “el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público (...) y esencial para la vida”. El 32 señala que la salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos al agua.

El numeral 4 del artículo 264 indica que entre las competencias exclusivas de los municipios está “prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental”.

El numeral 4 del artículo 276 determina que el régimen de desarrollo tendrá que “recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano y sustentable que garantice a las personas y colectividades el acceso equitativo, permanente y de calidad al agua (...)”.

Además, las personas “podrán exigir a las autoridades correspondientes el cumplimiento y observancia del derecho humano al agua, las mismas que atenderán de manera prioritaria”. Agrega que “las autoridades que incumplan con el ejercicio de este derecho estarán sujetas a sanción de acuerdo con la ley”, según el artículo 58 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua.

