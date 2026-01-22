Álvaro Uribe plantea liderazgo e integración regional para enfrentar el narcotráfico

El expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dictó una conferencia sobre liderazgo en la Universidad Espíritu Santo, el 22 de enero de 2026.

Liderazgo y manejo de crisis fue el titulo de la conferencia que dictó el expresidente colombiano Álvaro Uribe en la Universidad Espíritu Santo (UEES), el jueves 22 de enero, en Samborondón, cantón de la provincia de Guayas. Al final de su intervención, el centro universitario le otorgó un doctorado honoris causa.

Durante la conferencia, Uribe habló de cómo es, a su criterio, ser un líder en la región. Pero también se refirió desde su experiencia como primer mandatario del vecino país.

Narcotráfico y economía

Para él está claro que ningún gobernante debe ser un “idiota útil de los bandidos”; sin embargo, los presidentes de la región deben tener una cosa clara, que los jefes de Estado, a la par que luchan en la erradicación del narcotráfico, deben buscar “sustitutos rápidos”.

Esto, porque hay un riesgo muy grande de que, al enfrentar ese tema del narcotráfico, hay una afectación de la economía, por lo que debe pensarse en cómo se mitiga eso. Comentó que, en su país, las familias preferían seguir con las plantaciones de coca porque eso les daba mayores ingresos que el cultivo de café especial. A pesar de ello, la autoridad debe primar sobre la razón, expresó Uribe.

A la par de eso, para el exmandatario colombiano, el estado debe fortalecer sus instituciones, como el sistema de justicia y la fuerza del orden. En su opinión, Chile es un buen ejemplo, ya que a pesar de que Gabriel Boric tuvo problemas en su gestión, respetó la institucionalidad.

Ecuador e integración regional

Con respecto a Ecuador, Uribe sostuvo que una de las formas para contrarrestar el narcotráfico es la integración latinoamericana, ya que las mafias han capturado “buena parte de la economía” a través de las actividades ilícitas. Es por esto por lo que el expresidente colombiano espera que haya resultados con las políticas que Daniel Noboa, presidente de Ecuador, implementa. “Ojalá tenga éxito. Yo no entro a examinar su política”.

Además, cree que es conveniente que en la región se aplique “una especie de plan Colombia”, sobre todo en Colombia, Venezuela, Ecuador. “Pero se necesita la determinación”.

Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional; Galo Lara, gobernador de Los Ríos; José de la Gasca, exministro de Gobierno, asistieron a la conferencia de Álvaro Uribe, expresidente colombiano. Francisco Flores

Asistentes al evento

Al evento asistieron los exministros de Gobierno: Henry Cucalón, Francisco Jiménez y José de la Gasca. También Galo Lara, gobernador de Los Ríos; Juan José Yúnez, alcalde dé Samborondón. Pablo Dávila, comandante de la Policía Nacional.

Además, Cristina Reyes y Jorge Abedrabbo exasambleístas; Pablo Arosemena, expresidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Martín Cucalón, primer jefe del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil. También Isabel Noboa, empresaria, Fundadora y CEO de Nobis, y tía del presidente Daniel Noboa.

Reconocimientos

Al final de la conferencia, Isidro Fierro, rector de la UEES, otorgó el un doctorado honoris causa. Para Uribe este era “un título equivocado para un agitador de la calle”. Por otra parte, Yúnez lo nombró huésped ilustre de la ciudad.

