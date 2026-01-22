Uribe propone integración andina ante el conflicto comercial y energético con Ecuador

El presidente de Ecuador impuso una tasa del 30 % a las importaciones colombianas y Colombia suspende venta de energía

El miércoles, 21 de enero, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció que Ecuador impondrá una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes desde Colombia. Ante esto, Colombia también respondió.

De acuerdo a las declaraciones del gobierno ecuatoriano, las medida la estableció debido a una falta de reciprocidad del país vecino en el control de la frontera y la actuación de grupos ilegales. Noboa afirmó que “hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales”.

RELACIONADAS Aquiles Álvarez asume responsabilidad por muerte de entrenador en Parque Samanes

En consecuencia de esta medida, Colombia decidió suspender a partir del jueves 22 de enero de 2026 la venta de electricidad a Ecuador. Esto, bajo el argumento de que es una medida preventiva, donde priorizan la seguridad energética, en medio de la variabilidad climática y de las alertas tempranas por una posible transición hacia un nuevo Fenómeno de El Niño.

Reacción de Álvaro Uribe

Esto, comentó Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, le tomó por sorpresa. Él se enteró de este conflicto, en la noche del miércoles 21, al llegar a Guayaquil, donde dictó una conferencia sobre Liderazgo y Manejo de Crisis, en la Universidad Espíritu Santo, en Samborondón, Guayas.

Colombia suspenderá la venta de energía para Ecuador a partir de hoy a las 18:00 Leer más

Uribe manifestó que “infortunadamente la criminalidad no deja operar en paralelo que va por territorio de Colombia”. Añadió que tanto Ecuador como Colombia han sido países que han tenido un comercio muy intenso, por lo que aunque la seguridad pesa mucho, se necesita integración.

RELACIONADAS Comité Empresarial Ecuatoriano solicita diálogo urgente entre Ecuador y Colombia

Es por eso por lo que a su criterio, “hay que recuperar las cenizas de la Comunidad Andina para que vuelva a florecer”. Eso, debido a que “necesitamos crear todas las condiciones para que nuestros países estén más integrados. Se beneficien mutuamente, se ayuden”.

Esto también en referencia del pronunciamiento de la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, que Ecuador aplicará en el transporte de crudo colombiano a través del Oleducto de Crudos Pesados (OCP) la “reciprocidad” recibida en el caso de la electricidad.

Cooperación en seguridad

El expresidente de Colombia llamó a que haya cooperación entre ambos estados. “Independientemente de la orientación ideológica de un gobierno o del otro, tiene que haber colaboración alrededor de ese tema que se llama la seguridad, que es un valor democrático, una fuente de recursos y que como valor democrático es para todos. Sean castrochavistas, sean libertarios, sean centroizquierda, sean centroizquierda”.

Para más contenido de calidad SUSCRÍBETE A EXPRESO