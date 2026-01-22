La CAN interviene ante escalada comercial entre Ecuador y Colombia

El Secretario del organismo solicita a ambos países suspender las medidas proteccionistas y abrir un diálogo urgente

La Comunidad Andina (CAN) se pronunció oficialmente este miércoles ante la creciente tensión comercial entre Ecuador y Colombia, solicitando a ambos gobiernos postergar la implementación de nuevas tasas arancelarias que amenazan con desestabilizar el comercio bilateral en la región.

El Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, Secretario General de la CAN, remitió comunicaciones formales a los presidentes de Ecuador y Colombia en las que expresa su preocupación por el anuncio de elevación de tasas en el intercambio comercial entre ambas naciones, una medida que podría desencadenar represalias mutuas y afectar gravemente la integración regional.

En el comunicado oficial emitido desde Lima, Gutiérrez Reinel invocó las facultades que le confiere el Acuerdo de Cartagena —tratado fundacional de la CAN— para intervenir en controversias que afecten el funcionamiento del bloque andino. El diplomático peruano se puso a disposición de ambos gobiernos para "coadyuvar a un diálogo estrecho" que permita resolver las diferencias sin recurrir a barreras comerciales.

Llamado a la integración

El pronunciamiento de la CAN llega en un momento crítico para la economía ecuatoriana, que enfrenta desafíos internos y externos. La Secretaría General advirtió sobre la necesidad de "privilegiar la integración latinoamericana como base para alcanzar el bienestar de los ciudadanos andinos", especialmente ante un "escenario internacional cada vez más complejo y dinámico".

Ecuador y Colombia mantienen uno de los vínculos comerciales más importantes de la región andina, con un intercambio bilateral que alcanza casi los $ 3.000 millones anuales. Sectores como el agrícola, manufacturero y de servicios podrían verse severamente impactados si los anuncios de imponer un arancel del 30 % a las importaciones y exportaciones se concretan.

Una escalada proteccionista entre ambas naciones no solo afectaría los flujos comerciales, sino también la inversión, el empleo y los precios al consumidor en productos de primera necesidad.

