Ecuador quiere ser destino: el desafío turístico en 2026

Con más vuelos, hay señales de recuperación del turismo, pero la falta de una hoja de ruta pone en riesgo su despegue

Paisaje. Un grupo de turistas disfrutan de la cascada El Rodeo, que queda en el cantón Oña, provincia Azuay.

Ecuador cerró el 2025 con señales de recuperación en el sector turístico, pero el gran desafío sigue siendo convertir esos avances en un crecimiento sostenido durante el 2026. La promoción internacional, la seguridad y la articulación entre el sector público y privado aparecen como las principales claves pendientes.

RELACIONADAS Santa Elena se llena de turistas en el segundo día del feriado de inicio de año

Durante el 2025 se dieron pasos importantes en conectividad. El viceministro de Turismo, Mateo Estrella, destacó el regreso de vuelos directos, como la ruta Guayaquil–Nueva York de LATAM, así como el reinicio de operaciones de aerolíneas como Spirit y JetBlue en Guayaquil. A esto se suman nuevas conexiones, entre ellas Gol desde Brasil vía Quito, Mexicana de Aviación y el incremento de frecuencias de aerolíneas europeas como Air Europa.

En 2025, Ecuador importó un 27 % más de carros Leer más

Desde el Gobierno se insiste en que más del 90 % de los visitantes internacionales llegan por vía aérea, por lo que fortalecer la conectividad es prioritario. La estrategia apunta a generar mayor competencia entre aerolíneas, tanto en vuelos internos como internacionales.

Desde el sector turístico privado, Holbach Muñetón, presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo (Fenacaptur), insistió en la necesidad de una hoja de ruta consensuada. Aseguró a Diario EXPRESO que el país requiere planificación, continuidad y trabajo conjunto entre el Estado, la empresa privada y la academia. También subrayó que Ecuador sigue estancado en alrededor de 1,3 millones de visitantes, mientras países vecinos ya superaron ampliamente sus cifras prepandemia.

Las cifras reflejan el rezago de Ecuador. Países vecinos como Colombia, que recibió unos 6 millones de turistas; Perú, con cerca de 4 millones de viajeros; Costa Rica, con 10 millones de pasajeros, y El Salvador, con unos 4 millones de turistas, ya dejaron atrás los niveles prepandemia. “Mientras que en Ecuador estamos en 1,3 millones de viajeros; ni siquiera hemos recuperado los 1,5 millones que tuvimos antes de la pandemia”, remarcó Muñetón.

Aunque Muñetón reconoció que el 2025 fue mejor que el 2024, advirtió que el verdadero reto está en el futuro inmediato. A su criterio, el país atraviesa un momento de incertidumbre tras la fusión institucional que dejó al sector turístico sin una hoja de ruta definida. Señaló que, hasta ahora, no se conoce con claridad qué mercados se priorizarán, qué ferias internacionales se atenderán ni cómo se ejecutará la estrategia de promoción.

Ecuador tiene más o menos 1,3 millones de visitantes, mientras que Perú atrae unos 4 millones de turistas. Necesitamos una hoja de ruta consensuada y promoción. Holbach Muñetón presidente de Fenacapur

Uno de los puntos críticos es el fondo de promoción turística, estimado en unos 39 millones de dólares, que —según el sector— debería estar operativo desde enero para definir destinos clave como Estados Unidos, Europa u Oriente. Sin una planificación clara, dice Muñetón, el país corre el riesgo de seguir improvisando mientras otros destinos avanzan con estrategias sólidas y sostenidas.

A su juicio, el turismo del 2026 dependerá de recuperar la comunicación con el Gobierno, activar el fondo de promoción, definir una estrategia clara y apostar por la calidad del servicio. Solo así, sostiene, Ecuador podrá dejar atrás el estancamiento y convertir su riqueza natural y cultural en un verdadero motor de desarrollo.

Estrategia provincial

Hay provincias del país que buscan dejar de ser solo una promesa turística para convertirse en una verdadera potencia y que ya dan ejemplos de la articulación que reclama el sector a escala nacional.

El prefecto del Azuay, Juan Cristóbal Lloret, impulsa una estrategia integral para atraer más turistas a la provincia. “El trabajo se enfoca en dos políticas públicas clave. La primera es el fortalecimiento de las potencialidades turísticas, con especial énfasis en la gastronomía. A través del programa Capacita Azuay, la prefectura capacita a los servidores turísticos en toda la cadena de valor, desde la producción en el campo hasta la experiencia final en la mesa”, explicó a EXPRESO Cecilia Vicuña, responsable de Turismo de la Prefectura del Azuay.

Agregó que la segunda línea de acción es la promoción de la cultura y la naturaleza de la provincia. Para ello se desarrolló la propuesta integral Visita Azuay, que agrupa la oferta turística en cuatro grandes experiencias: articultura, naturaleza, gastronomía y Azuay extremo. Esta estrategia se refuerza con la campaña Azuay es el destino, concebida como una invitación abierta a descubrir la provincia.

Ecuador arranca el 2026 con un riesgo país, por debajo de los 500 puntos Leer más

A estos esfuerzos se suma la mejora de la infraestructura turística. En las principales rutas se instalan alrededor de 50 nuevas señales turísticas, mientras avanzan gestiones que marcarán un hito para la conectividad aérea: el anuncio de un vuelo directo de Azuay a Galápagos. LATAM prevé iniciar en 2026 la ruta Cuenca–Quito–Baltra–Cuenca, lo que permitirá empaquetar mejor la oferta turística de la ciudad y la provincia.

La inversión pública en turismo en el Azuay bordea los 500.000 dólares anuales, cifra que supera el millón de dólares al sumar el aporte del sector privado. Esta alianza público-privada permite sostener la promoción y el desarrollo turístico pese a las limitaciones presupuestarias.

El 2026 se perfila como un año decisivo para el turismo ecuatoriano. Los avances en conectividad y las experiencias exitosas a nivel provincial muestran que el potencial existe, pero su consolidación dependerá de una planificación clara, una promoción internacional efectiva y una verdadera articulación entre el Estado, el sector privado y los gobiernos locales. Sin una estrategia sostenida y consensuada, el país corre el riesgo de seguir avanzando a medias; con ella, en cambio, el turismo puede convertirse en uno de los pilares de la reactivación económica y social del Ecuador.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ