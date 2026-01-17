En Manta inició convención del correísmo: ¿Qué pasó con los permisos?

La Revolución Ciudadana instaló ya las mesas técnicas previstas. Hay reacciones por los permisos para el domingo 18 de enero

El correísmo elegirá a su nueva directiva el 18 de enero de 2026.

La convención nacional de la Revolución Ciudadana arrancó en medio de denuncias. El movimiento político aseguró que existen intentos del Gobierno de Daniel Noboa para impedir el desarrollo del encuentro en Manta previsto para el 18 de enero de 2026. Sin embargo, la instalación de mesas técnicas empezó este 17 de enero previo a la elección de la directiva.

(NO TE PIERDAS: El correísmo se prepara para su gran simulacro democrático)

En un comunicado, el correísmo afirmó: “La convención va porque va”, en referencia a lo que calificó como “un intento de obstaculización pese a haber cumplido con todos los requisitos legales y administrativos”.

RELACIONADAS Gabriela Rivadeneira asume el timón del correísmo para intentar salir a flote

La RC señaló además que rechaza “este nuevo berrinche del Gobierno que evidencia su temor frente a la unidad del movimiento político más grande del país”. En ese contexto, el correísmo anunció que la convención se realizará el 18 de enero de 2026, fecha en la que está programada la elección de la nueva directiva.

¿Qué significa la llegada de Rivadeneira para la Revolución Ciudadana? Leer más

Luisa González también se pronunció sobre la posibilidad de recurrir a todas las acciones legales necesarias y reiteró que se espera a la militancia desde las 10:00 de este domingo en Manta.

El conflicto se originó por la revocatoria de un permiso por parte de la Intendencia de Manabí. Sin embargo, el encuentro previsto para hoy está por fuera del impasse y la instalación de las mesas empezó desde la mañana de este sábado.

¿Qué se espera hoy en la convención?

Este 17 de enero, el correísmo da inicio a su convención nacional con el objetivo de resolver disputas internas y perfilar su estrategia de cara a las elecciones seccionales de 2027, de la mano de una nueva directiva.

El encuentro se extenderá hasta el domingo 18 de enero de 2026 y comenzará con la anunciada discusión ideológica sobre el rumbo que tomará la Revolución Ciudadana.

La reunión se desarrollará en el coliseo de la Unidad Educativa Manabí. Estaba previsto que las delegaciones y las principales figuras del movimiento acudan desde las 10:00. En ese escenario, los últimos detalles de la convención quedaron listos desde la noche del 16 de enero de 2026.

Gabriela Rivadeneira arribó a Ecuador el 13 de enero de 2026. CORTESIA: @GabrielaEsPais

Ayer, la virtual nueva presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, hizo un llamado a la militancia para que asista a la convención el domingo 18 de enero de 2026. Ese día se definirá la elección de la única lista inscrita, en la que ella figura como candidata a la presidencia del movimiento.

Antes de ello, este sábado se instalarán mesas de discusión sobre la situación interna de la organización, el rol de la izquierda en la región y la proyección política en ese escenario.

La actual presidenta de la Revolución Ciudadana, Luisa González, anunció en su cuenta de X que este sábado 17 de enero se desarrollarán mesas técnicas organizadas por la Comisión Organizadora de la Convención. En esa instancia participan Juan José Peña, concejal de Portoviejo por la RC, y el asambleísta Ricardo Patiño.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!