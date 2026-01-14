¿Qué significa la llegada de Rivadeneira para la Revolución Ciudadana?

El 31 de octubre del 2017, Gabriela Rivadeneira, como secretaria ejecutiva de Alianza País, el movimiento con el que nació el correísmo, destituyó a Lenín Moreno. Entonces se adujo "tres meses de faltas consecutivas", pero la realidad es que luego de cuatro meses en el Gobierno, ya lo consideraban "traidor". Ella regresa a Ecuador, seis años después de haber volado a México, en donde consiguió asilo.

En medio de cierta polémica dentro de la Revolución Ciudadana (que nació como Alianza País, movimiento que se quedó en manos de Moreno), Gabriela Rivadeneira llega como la escogida por el buró, que encabeza Rafael Correa. El sábado 17 y domingo 18 de enero del 2026, en Manta, se desarrollará la convención del movimiento, en donde será proclamada su presidenta; sucesora de Luisa González.

Antes sonó el nombre de Felipe Vega de la Cuadra, quien ocupó cargos en los gobiernos de Alfredo Palacio, Rafael Correa y Lenín Moreno. Él incluso hizo recorridos por el país, pero finalmente desistió por "ataques incesantes e infames"; el expresidente Correa lo lamentó y dijo que él mismo le había pedido participar. También se escuchó algún otro nombre más, sin apoyo de la militancia ni de la cúpula, que consideró que sus actuaciones podrían traerle más problemas al movimiento.

La exlegisladora Gissela Garzón considera que la llegada de Gabriela Rivadeneira es importante porque "no solo se requiere recomponer la línea ideológica fundamental para encarar el reto de cualquier oposición en la región, no solo en Ecuador". En el caso de Argentina, anotó, por ejemplo, ante las decisiones de reducción de pensiones jubilares, afectación a niños con discapacidad y demás, hay una afectación que la oposición debe rebatir con una visión ideológica-política. Además, afirma que el listado del equipo que acompañará a Rivadeneira es diverso y evita que el fraccionamiento interno pueda llegar a otros espacios.

¿Lo que hará Gabriela Rivadeneira en Ecuador por la Revolución Ciudadana?

Garzón señala que trabajará para "dejar de pensar únicamente en como ganar una elección sino en el para qué, con qué proyectos vamos a reconstruir, con las preocupaciones de la ciudadanía; para retomar las asambleas populares, la actividad militante en todos los niveles, no solo de dirigencia del partido sino de las autoridades, con temas que dinamicen la conversación, saquen del aislamiento y la falta de espíritu colectivo".

¿La dirigencia de la RC trabajará en Ecuador o vía Zoom?

Para el asambleísta de la RC, Héctor Rodríguez, la llegada de Gabriela Rivadeneira para la RC significa un "cambio de ciclo", "una renovación con un cuadro que tiene una historia importante en el movimiento y que representa a un grupo trascendental, la Sierra Norte, para lograr la unidad desde varios sectores y a puertas de otro período electoral, las seccionales, que implicará una profundización de mecanismos democráticos, con herramientas digitales y permeando a otros públicos, un reto".

Héctor Rodríguez señala que Rivadeneira se quedará en Ecuador. "La presidencia de la principal fuerza política requiere trabajo a tiempo completo, in situ; no podría hacerse a control remoto, vía Zoom, por el día a día en reuniones, catarsis con equipos y para generar vínculos de confianza".

