Así será el funeral de Yeison Jiménez: seguidores podrán despedirse del cantante

El fallecimiento del cantante y compositor Yeison Jiménez, ocurrido este sábado 10 de enero en un siniestro aéreo en el departamento de Boyacá, mantiene bajo conmoción a Colombia. En el accidente también perdieron la vida otras cinco personas.

La aeronave despegó desde Paipa con destino a Marinilla, Antioquia, donde el artista tenía previsto ofrecer un concierto. Según informes de medios locales, el aparato no logró estabilizarse durante el despegue y cayó minutos después en el terreno de una finca cercana. Mientras las autoridades investigan las causas de la tragedia, ya se han hecho públicos los detalles de las honras fúnebres para que sus seguidores puedan despedirlo.

Claudia Sheinbaum rechaza acción militar de EE. UU. en México Leer más

El Movistar Arena recibirá a los seguidores del artista

De acuerdo con un reporte de Noticias Caracol, el velorio del intérprete de 34 años se realizará este martes 13 de enero en el Movistar Arena de Bogotá, a partir de las 10:00. El recinto abrirá sus puertas para que los fanáticos puedan darle el último adiós.

Posteriormente, Jiménez será sepultado en el cementerio Jardines del Recuerdo, en el norte de la capital. El artista descansará junto a su mánager, Óscar Marín, quien también falleció en el accidente aéreo.

Homenaje póstumo en honor a las víctimas

La organización del artista comunicó que se planea realizar un homenaje especial para el cantautor y su equipo de trabajo como "muestra de amor" por su trayectoria. Sin embargo, el lugar y la fecha de este evento aún están por definirse, ya que el equipo se encuentra a la espera de que Medicina Legal culmine con los protocolos legales correspondientes.

¿Quieres seguir leyendo el contenido internacional de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!