Condenan a 34 años a sobrino de alias Negro Willy, líder de Los Tiguerones

El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Esmeraldas condenó a 34 años y ocho meses de prisión a Michael Eduardo por el asesinato de un hombre.

El Tribunal de Garantías Penales con sede en el cantón Esmeraldas condenó a 34 años y ocho meses de prisión a Michael Eduardo por el asesinato de Patrick, ocurrido en noviembre de 2022. El sentenciado es sobrino de William Joffre Alcívar, alias Negro Willy o Comandante Willy, señalado como líder de la banda criminal Los Tiguerones y quien quedó en libertad en España la semana pasada, luego de que venciera el plazo para que Ecuador presentara las garantías exigidas en el proceso de extradición.

Según el parte policial, Michael Eduardo fue detenido días después del crimen por otro caso, relacionado con un presunto secuestro extorsivo, lo que permitió a las autoridades incautar su teléfono celular. En este dispositivo se hallaron grabaciones que registran el momento exacto en el que dispara contra la víctima, quien recibió ocho impactos de bala en el rostro y la cabeza, según detalló la Fiscalía.

La Fiscalía confirmó posteriormente el vínculo familiar entre el procesado y el cabecilla de Los Tiguerones. Durante la audiencia, presentó como pruebas las grabaciones encontradas en el teléfono celular, el parte policial del ataque, el informe de aprehensión, el acta de levantamiento del cadáver, el protocolo de autopsia, pericias de criminalística, el informe investigativo y las versiones de los agentes involucrados en el operativo.

La sentencia y la situación legal de alias Negro Willy

Con estos elementos, el Tribunal resolvió sentenciar a Michael Eduardo por asesinato y ordenó el pago de 50.000 dólares como reparación integral a los familiares de la víctima. Mientras tanto, su tío, William Alcívar, enfrenta en España dos procesos de extradición: uno por el asalto armado a TC Televisión el 9 de enero de 2024, y otro por una presunta extorsión en la que se exigía a un ciudadano pagar 20.000 dólares para evitar daños contra su familia.

La semana pasada, el ministro del Interior, John Reimberg, insistió en que Ecuador sí entregó a tiempo la información requerida por el tribunal español en el caso de William Alcívar y expresó su indignación por su liberación.

En paralelo, este 12 de enero se conoció que la Fiscalía española ha solicitado también la excarcelación de Álex Iván Alcívar, hermano de William, detenido junto a él en octubre de 2024 en Segur de Calafell, en Tarragona.

