Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: ¿qué dijo?

Los dos salseros conformaron una de las duplas más influyentes en la historia de la salsa, con álbumes que marcaron época

La salsa está de luto. Uno de sus más grandes exponentes en toda la historia, Willie Colón, murió este sábado 21 de febrero, en paz y rodeado de familiares. El mítico músico llevaba días internado en un hospital de Nueva York.

"Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre", publicó su familia en las redes sociales del cantante.

Rubén Blades, leyenda de la salsa y su histórico socio creativo en una de las duplas más influyentes del género, expresó su pesar por la partida del artista.

"Acabo de confirmar lo que me resistÍa a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical", sostuvo Blades en redes sociales.

Colón, trombonista, compositor y productor, fue una de las figuras determinantes en la consolidación de la salsa como fenómeno musical global. Desde finales de los años sesenta, su sonido potente y urbano ayudó a definir una identidad propia del género, primero junto a Héctor Lavoe y luego en una etapa creativa que amplió los márgenes temáticos y musicales de la salsa.

En ese camino fue clave su sociedad artística con Rubén Blades. Juntos construyeron una de las duplas más influyentes en la historia del género, combinando narrativa social, arreglos innovadores y una visión latinoamericana que trascendió las pistas de baile. De esa alianza surgieron canciones que se convirtieron en clásicos inmediatos y marcaron a varias generaciones.

El punto más alto de esa colaboración fue el álbum Siembra (1978), considerado el disco más exitoso en la historia de la salsa. Con temas como “Pedro Navaja” y “Plástico”, la producción rompió récords de ventas y elevó el contenido lírico del género, consolidando a Colón y Blades como referentes indiscutidos de la música latina.

Willie Colón y Rubén Blades, el dúo más exitoso de la salsa

Su trabajo conjunto elevó el contenido temático de la música latina en los años setenta y principios de los ochenta. Con historias de barrio, crítica social y personajes memorables, sus canciones ampliaron el alcance del género y lo conectaron con una audiencia que se veía retratada en esas letras.

La combinación de trombones potentes, percusión vibrante y relatos urbanos se convirtió en su sello distintivo.

Aunque Siembra es el álbum más recordado y el más exitoso comercialmente, la colaboración entre ambos abarcó varias producciones que hoy son consideradas fundamentales dentro del repertorio salsero. Estos son los discos que grabaron juntos:

Metiendo Mano! (1977)

Siembra (1978)

Canciones del Solar de los Aburridos (1981)

The Last Fight (1982)

Tras la tormenta (1995)

