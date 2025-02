Jorge Chamba abandona entrevista al ser consultado por el Plan Fénix, ¿qué pasó?

Una polémica más. El asambleísta de ADN, Jorge Chamba, protagonizó un cruce de palabras durante una entrevista que terminó abandonando al ser consultado por el plan de seguridad Fénix.

Chamba se conectó la mañana de este 24 de febrero de 2025 a una entrevista por videollamada con el periodista Eduardo Andino en la plataforma digital Ingobernables.

Según se explicó al inicio de la entrevista, la misma estaba pactada para conversar con el legislador Chamba sobre temas de seguridad, como la propuesta de traer fuerzas especiales extranjeras al país.

La Asamblea Nacional tiene pendiente tratar la propuesta de apoyar la iniciativa del Ejecutivo sobre traer fuerzas especiales extranjeras. cortesía

La propuesta de fuerzas especiales en la Asamblea

Al ser consultado por la salida de Fausto Buenaño del Ministerio del Interior, Chamba prefirió no responder, ya que "es un tema que no me compete porque es un tema que se maneja desde lo alto".

Por otro lado, sobre la propuesta del Ejecutivo de traer fuerzas especiales de otros países a Ecuador, el asambleísta Chamba recordó que el tema fue apoyado para ser incluido en la discusión del Pleno.

La inclusión del punto en el orden del día fue impulsada en la sesión 1012 del Pleno de la Asamblea Nacional por el asambleísta oficialista y antes del correísmo, Ferdinan Álvarez

No obstante, acotó, cuando tocaba tratar el punto, el correísmo y el Partido Social Cristiano (PSC) abandonó el Pleno de la Asamblea Nacional, dejando sin quórum la sala.

Chamba tampoco se quiso pronunciar sobre si el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se reunió para impulsar la propuesta del Ejecutivo. Sostuvo que esas son decisiones del presidente Daniel Noboa en el ejercicio de sus funciones.

El presidente-candidato de la República, Daniel Noboa. ARCHIVO

El Plan Fénix, el tema que disgustó a Jorge Chamba

La entrevista subió de tono cuando Chamba fue cuestionado por los resultados del plan de seguridad del gobierno de Daniel Noboa, denominado Plan Fénix.

"La resultante de todo esto tiene más de 20 años, no pongamos todo el peso al presidente, solo tiene un año", soltó Chamba y pidió "mesura" en las críticas al primer mandatario.

Por otra parte, señaló que hay que esperar, que "las cosas se están dando". Sin embargo, cuestionó las críticas: "Hagamos fuerzas, unámonos, no solo crítica y crítica. ¿En qué aporta usted?¿en qué aporta la prensa?".

Ante la insistencia del periodista en la pregunta sobre el Plan Fénix, Chamba interrumpió diciendo que "si sabía que quería entrevistarme para darme palo, mejor no le hubiera aceptado la entrevista. Por ser caballero acepté".

Aunque Chamba se mantuvo en la entrevista, al ser consultado sobre los resultados de la consulta popular impulsada por el gobierno, decidió colgar sin explicar por qué.

