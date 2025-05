Aquiles Álvarez sobre carros sin placas: "Si veo uno, lo cierro y me bajo"

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, brindó declaraciones en una radio guayaquileña, donde se refirió a la situación de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y a las polémicas que la institución ha tenido durante su tiempo como alcalde de Guayaquil.

"Si me para un ATM, bueno ahí se hace el gil."

El burgomaestre inició diciendo que desde que llegó a la alcaldía, es él quien conduce su vehículo sin necesitar la ayuda de choferes ni escoltas.

“Les cuento que el que maneja soy yo, yo no tengo chofer, no tengo escolta. Yo me como el tráfico, me como los baches y soy el que más se molesta. Soy el primero que ve un carro sin placa, lo cierro y me bajo”, dijo el burgomaestre. Al consultársele sobre qué ocurre si lo para un ATM, respondió: “Me para y bueno ahí se hace el gil.”

Aquiles Álvarez reconoció falencias en la ATM.

Aquiles Álvarez se refirió a la antipatía que tienen los agentes de la ATM y justificó indicando que esta situación se repite en cualquier país. “Hoy la ATM, como en cualquier ciudad del mundo, genera rechazo, tienen que poner multas y como tocas el bolsillo del ciudadano para ordenarse, generas rechazo", expresó el funcionario que reconoció que se han identificado malos elementos.

“Más aún si hemos tenido agentes delincuentes, hemos tenido también buenos agentes, pero en este ordenamiento de la ATM, hemos comprado cámaras para evitar posibles coimas”, resaltó Álvarez, que aseguró que “delincuentes hay en todas las instituciones y todas las empresas; siempre hay un mañoso”.

CÁMARAS, CONTROL Y COMPROMISO POR UNA GUAYAQUIL MÁS SEGURA



Sabemos que el control genera rechazo, pero ordenar el tránsito es clave para tener una ciudad más segura. Seguimos firmes en ese objetivo, incluso hemos incorporado 800 bodycams para registrar las intervenciones y… pic.twitter.com/4KwqvZaaJQ — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) May 12, 2025

