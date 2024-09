El hijo de Verónica Abad dice que es víctima de persecución y amenazas

Panfletos amenazantes y drones sobrevolando su casa. Ambos eventos fueron denunciados por Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, la mañana de este viernes 27 de septiembre de 2024 en la Fiscalía General del Estado.

Como prueba, el hijo de la Vicepresidenta sacó de su traje una hoja de cuaderno que tenía un garabato y con el siguiente mensaje escrito a mano: “te estoy espiando”.

“Han dejado esto en la puerta de mi domicilio. ¿Qué es? te estoy espiando, con cinco indicios balísticos. ¿Para esto están utilizando el aparataje estatal? (...) Temo que se está fraguando un intento de asesinato o secuestro contra mi vida. Así que responsabilizó al gobierno de turno y a cada uno los ministros por lo que pueda pasar a mi vida”, dijo Barreiro.

Al ser consultado de dónde provienen las amenazas, dijo que eso lo determinará la Fiscalía. “¿Qué se van a inventar ahora?”, agregó en una clara alusión a una las afirmaciones hechas por los periodistas Janeth Hinostroza y Fabricio Vela, quienes, en sus respectivos programas, aseguraron que Barreiro es firma autorizada de tres cuentas bancarias en paraísos fiscales, que supuestamente pertenecen a dos compañías domiciliadas en Isla Mauricio y Belice y que acumularían más de 7 millones de dólares.

“Eso es falso, los documentos son fraguados (...) Yo no tengo ninguna empresa ni cuentas en paraísos fiscales, ni ninguna firma autorizada en ningún lado”. Dijo que él no ha salido del país en las fechas que supuestamente se han constituido.

Su abogado Oswaldo Trujillo aseguró que pedirán a la Fiscalía que investigue y que solicite una asistencia penal internacional a los países donde están las compañías o las cuentas bancarias para determinar “quién está detrás de esta información”. "¡Esos bancos y esas empresas no existen!", dijo Trujillo.

Francisco Sebastián Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta Verónica Abad, denuncia supuestas amenazas que dice haber recibo y que incluyen vigilancia con drones. "¿Para eso están utilizando el aparataje estatal?", dijo. pic.twitter.com/XbKutQezkY — sara ortiz (@saritortiz) September 27, 2024

El hijo de la Vicepresidenta habló del caso Nene

Barreiro también se refirió al caso Nene, cuya audiencia preparatoria de juicio será en octubre."Yo no he pedido coima alguna, dinero alguno, a ningún funcionario". Dijo que había sido difamado. Y que en la próxima audiencia pedirán la nulidad porque la jueza de instrucción era prima del abogado de la supuesta víctima, aunque después fue recusada y salió del caso. Trujillo agregó que tienen evidencias de que el día que la víctima asegura que tuvo una reunión con Barreiro, en la que se habría ofrecido un cargo público en la Vicepresidencia, él pasó el día con la Vicepresidenta, porque iba a viajar a Israel y que tiene testigos para probar que tal reunión no existió.

Oswaldo Trujillo, abogado de Barreiro, dice que es falsa la información sobre las supuestas cuentas bancarias en paraísos fiscales vinculadas al hijo de la Vicepresidenta. Dijo que pedirá que Fiscalía investigue. pic.twitter.com/6XAheBGxUT — sara ortiz (@saritortiz) September 27, 2024

