Fernando Casado, asesor de Luisa González
Fernando Casado afirma que la revocatoria de su visa en Ecuador le fue notificada por correo electrónico.Cortesía

Fernando Casado: revocatoria de su visa fue notificada "por expediente secreto"

El asesor de Luisa González cuestiona la revocación de su visa y asegura que desconoce el expediente 

El asesor de la excandidata presidencial Luisa González,  Fernando Casado, denunció que el Gobierno ecuatoriano revocó su visa de residencia y aseguró que la notificación se basó en un proceso que desconoce. “Por un expediente secreto de la noche a la mañana me ha llegado la notificación de la revocatoria de mi visa”, afirmó en conversación con EXPRESO al referirse a la decisión migratoria.

Casado, de nacionalidad española y también venezolana, indicó que reside en Ecuador desde 2014. Durante ese tiempo se ha desempeñado principalmente como académico y fue docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), además de colaborar como asesor en temas políticos.

Según relató, la notificación oficial llegó a través de un correo electrónico. El exdocente señaló que la comunicación fue inesperada y que no conoce el expediente que sustenta la medida adoptada por las autoridades.

Revocatoria de visa a Fernando Casado y sus efectos laborales

El académico advirtió que la decisión podría impedirle continuar trabajando en el país. “Con lo cual no podré trabajar en Ecuador, parece ser”, expresó al comentar las consecuencias inmediatas de la revocatoria de su visa.

Casado también explicó que su vida personal está vinculada al país desde hace más de una década. “Desde 2014, trabajando como académico, también como asesor, pero principalmente como académico y con una hija ecuatoriana que es menor de edad”, señaló al describir su situación.

Rafael Correa

Correa sobre suspensión de RC: "Indicaremos en su momento cuáles son los candidatos"

Fernando Casado menciona impacto familiar tras la revocatoria

El exdocente sostuvo que la medida genera incertidumbre sobre su futuro y el de su familia. “Mi hija es ecuatoriana y menor de edad y ahora tendré que ver cómo puedo mantenerla”, manifestó al referirse a las implicaciones familiares que podría tener la revocatoria de su visa.

Casado añadió que por ahora analiza si iniciará algún procedimiento legal para intentar revertir la decisión.

