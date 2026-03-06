"Usen una buena pijama": la referencia por la que RC quiere sanción a Jácome

El jefe de la bancada de Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, presentó una queja ante el CAL en contra de Diana Jácome

Juan Andrés González es el jefe de la bancada correísta en la Asamblea.

La pugna entre el correísmo y ADN en la Asamblea Nacional continúa con la presentación de quejas entre legisladores de ambas bancadas. Esta vez, el jefe del bloque de la Revolución Ciudadana, Juan Andrés González, presentó un escrito ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL) en contra de la oficialista Diana Jácome.

En el documento, al que tuvo acceso EXPRESO, se señala: “Es de conocimiento público y consta en los registros oficiales de las sesiones del Pleno de la Asamblea que la asambleísta Jácome Silva Diana ha incurrido en conductas que exceden el legítimo ejercicio del debate parlamentario, convirtiendo la descalificación personal, la amenaza velada y la humillación en herramientas sistemáticas de intervención política”.

¿Qué hecho originó la queja?

En la sesión del 5 de febrero de 2026, Jácome intervino en el Pleno y habló sobre el financiamiento de las campañas electorales de la Revolución Ciudadana. Ese día, el oficialismo aprobó una resolución en la que se instó a la Fiscalía General a “ejercer de manera oportuna y diligente sus atribuciones” en la investigación del supuesto financiamiento irregular desde el extranjero.

Durante el debate, Diana Jácome aseguró que existen denuncias que evidencian serias inconsistencias. “Cerca de medio millón de dólares que no ha podido justificar la Revolución Ciudadana en el gasto electoral”, afirmó.

La parte que desató las quejas del bloque correísta fue la siguiente: “Ahí les recomiendo que usen una buena pijama por cualquier cosa. Espero que encuentren una buena habitación en la Cárcel del Encuentro junto a Wilman Terán, a quien ustedes salvaron”.

Según el jefe de la bancada correísta, esas expresiones trascendieron el ámbito de la fiscalización o del debate político y se configuraron como un acto de agresión y una amenaza intimidatoria dirigida a su bancada.

En la queja presentada, González argumenta que la conducta puede configurarse como una falta administrativa grave. Dice además que la expresión "usen buena pijama" y "encuentren una buena habitación en la cárcel" es una insinuación de privación de libertad futura dirigida a integrantes identificables de una bancada política.

Con base en ello pidió la sanción máxima. Según la normativa, esto implicaría la suspensión de la legisladora por 30 días.

Diana Jácome, asambleísta de ADN, sugirió que los legisladores del correísmo usen pijama, ante investigaciones por financiamiento de campaña. Fotos: Karina Defas

También hay que recordar que el CAL está bajo control del oficialismo. En esa instancia actúan siete legisladores: cinco pertenecen formalmente a la bancada de ADN. A ellos se suma la excorreísta Mónica Salazar, con lo que ese sector tiene mayoría para tomar decisiones.

