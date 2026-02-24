Liliana Durán cuestiona al CAL por archivar denuncia y advierte sesgos

La asambleísta cuestiona la decisión del CAL y advierte desigualdad en el tratamiento de sanciones

CAL archiva denuncia por una presunta agresión verbal ocurrida en el Pleno por parte del legislador Andrés Castillo.

La asambleísta Liliana Durán Aguilar cuestionó este 23 de febrero del 2026 la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL), que decidió archivar su denuncia por una presunta agresión verbal ocurrida en el Pleno por parte del legislador Andrés Castillo. En un comunicado público, Durán afirmó que el incidente se produjo “en un espacio institucional, con micrófono abierto y ante la mirada del país”.

Según la legisladora, mientras su queja fue descartada, el CAL sí resolvió sancionar a los asambleístas Ronal González y Roberto Cuero, de la Revolución Ciudadana, por incumplimiento de labores de fiscalización. Durán expresó su solidaridad con ambos y criticó lo que calificó como un manejo desigual de la disciplina legislativa.

Durán calificó la decisión como un “doble estándar inaceptable”. En su pronunciamiento, sostuvo que encubrir agresiones mientras se castiga la fiscalización contradice el principio de igualdad y afecta la credibilidad del órgano legislativo. Según dijo, este tipo de resoluciones envía un mensaje riesgoso: que la violencia puede quedar impune cuando proviene de sectores oficialistas, mientras la crítica y la fiscalización reciben sanción.

El 6 de febrero de 2026, el legislador oficialista, Andrés Castillo, fue suspendido de la Asamblea Nacional. Cortesía: Asamblea Nacional

Durán alerta de un deterioro en el ambiente de la Asamblea

La legisladora también alertó sobre el deterioro del ambiente parlamentario, advirtiendo que la Asamblea “no puede convertirse en un escenario de burla, hostigamiento o violencia política”, especialmente cuando estos comportamientos se dirigen contra una mujer en ejercicio de sus funciones.

En su comunicado, Durán aseguró que continuará ejerciendo sus labores de control y denuncia, e insistió en que la fiscalización “no es delito” y es indispensable para el funcionamiento democrático. “No nos van a callar”, afirmó, al señalar que la democracia se sostiene en la verdad, las reglas y el respeto.

La legisladora concluyó subrayando que la responsabilidad de vigilar y exigir cuentas es parte esencial de la labor parlamentaria y pidió a la ciudadanía mantenerse atenta frente a lo que considera señales preocupantes en el tratamiento de casos disciplinarios dentro del Legislativo.

