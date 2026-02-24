Expreso
monica palacios
Palacios, formalizó una denuncia por violencia política de género contra la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira.Flickr Asamblea Nacional

Mónica Palacios denuncia violencia política de género contra ministra Zaida Rovira

La asambleísta Palacios presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral contra la ministra de Desarrollo Humano

La asambleísta del correísmo, Mónica Palacios, formalizó una denuncia este 24 de febrero por violencia política de género contra la ministra de Desarrollo Humano, Zaida Rovira, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según Palacios, las declaraciones de Rovira constituyen un ataque directo a su labor de fiscalización y reflejan una falta de gestión en el gobierno de Daniel Noboa.

El conflicto se intensificó tras una entrevista concedida por Rovira a la emisora i99 el 26 de enero, donde calificó a Palacios como “desquiciada”. A ello se suman publicaciones en la red social X, realizadas el 9 de enero, en las que la ministra se refirió a la legisladora como “tipeja” y sugirió que “no sea que quiera meterse a robar a tu casa”.

Palacios argumenta que estos insultos son una respuesta a su trabajo de control político: “Cuando responde una fiscalización con insultos, lo único que demuestra no es autoridad, sino su falta de gestión”, señaló.

Acusaciones cruzadas

Mónica Palacios Fiscalía

Palacios pide a la Fiscalía investigar a Cynthia Gellibert por tráfico de influencias

Leer más

El conflicto tiene antecedentes en la denuncia realizada el 9 de enero por Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública, quien acusó a Palacios de hostigar a su madre de 92 años. En un post en X, Gellibert afirmó que la asambleísta se encontraba fuera de la vivienda de su madre construyendo un “relato falso” y calificó su accionar como “acoso, persecución personal y violencia contra una persona de la tercera edad”.

La ministra Rovira reaccionó a esa publicación respaldando a Gellibert y advirtiendo que debía tener cuidado con Palacios, a quien llamó “tipeja”. Estas expresiones se convirtieron en el eje de la denuncia presentada por la legisladora correísta.

El debate por los desayunos escolares

El 4 de febrero, Palacios cuestionó públicamente a Rovira por la falta de convenios con los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs) para garantizar desayunos escolares. En un video difundido en X, la legisladora reprochó que la ministra sí tuviera tiempo para insultarla en redes sociales, pero no para atender las necesidades de la niñez ecuatoriana.

La Comisión de la Niñez convocó a Rovira para que explicara el abandono de estos convenios. La ministra respondió en X negando que los desayunos escolares fueran competencia de su cartera y volvió a calificar a Palacios de “desquiciada e ignorante”. Además, aclaró que nunca la llamó “ladrona”, aunque sostuvo que “si su conciencia se delata sola, no es mi problema”.

Palacios replicó citando el Estatuto Orgánico del Ministerio de Desarrollo Humano y la Constitución, señalando que la institución sí tiene responsabilidad en la inclusión económica y social de la niñez vulnerable. “No evada diciendo ‘no es mi competencia’ cuando su cartera falla en algo tan básico”, escribió la legisladora.

