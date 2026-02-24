Se espera que la Casa Blanca publique un tercer anexo por los nuevos aranceles

El ministerio de Producción de Ecuador dice estar pendiente de que EE. UU. publique un Anexo III

Entró en vigencia el nuevo arancel global del 15 % en Estados Unidos. Hasta el momento, solo existe un listado de productos del Anexo II que estarían exentos; sin embargo, el Ministerio de Producción de Ecuador indicó que está pendiente de que la Casa Blanca publique el Anexo III.

Desde el Ministerio de Producción se informó que se espera el texto oficial para conocer el alcance real de las medidas. En su cuenta de la red social X, el ministro Luis Alberto Jaramillo indicó que ya se han dado a conocer detalles sobre los productos incorporados en el nuevo Anexo II con sobretasa 0 %, publicado en la Proclama de la Casa Blanca del viernes 20 de febrero.

A diferencia de la versión anterior, que contemplaba 119 productos con exportaciones actuales y potenciales hacia Estados Unidos, la actualización incluye 215 subpartidas y cubre aproximadamente el 33 % de las exportaciones ecuatorianas a ese mercado. Hasta el momento, no se ha publicado un nuevo Anexo III, por lo que las autoridades ecuatorianas aseguraron que continuarán monitoreando cualquier novedad.

Debido a la falta de publicación oficial sobre el posible incremento al 15 %, desde las 00:01 de este martes 24 de febrero se aplica el cobro global de la sobretasa del 10 % por parte del CBP (Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU.), conforme a la proclama oficial del viernes 20 de febrero, con excepción de los productos incluidos en el nuevo Anexo II.

Revisar la estrategia comercial tras cambios en EE. UU.

El nuevo escenario arancelario impuesto por Estados Unidos genera inquietud en el sector exportador ecuatoriano. Aunque se anunció un incremento de la sobretasa al 15 %, hasta el momento se mantiene vigente el cobro del 10 % para un grupo de productos, a la espera de una oficialización por parte de la Casa Blanca.

En este contexto, Daniel Legarda, exministro de Producción y CEO de Exportconsulting, señaló a Diario EXPRESO que aproximadamente el 30 % de las exportaciones no petroleras ecuatorianas están exentas del pago de la sobretasa, mientras que el 70 % restante deberá asumir la nueva tarifa. “Alrededor del 30 % de las exportaciones no petroleras están exentas; el resto pagará la nueva tarifa, que es del 10 % hasta ahora, pues el anuncio del 15 % no se ha efectivizado”, precisó.

El exfuncionario explicó que esta medida impacta directamente en la competitividad de la oferta exportable ecuatoriana, especialmente en productos que no forman parte del listado de excepciones contemplado en el Anexo II publicado por Estados Unidos.

En cuanto al proceso de negociación comercial en curso, Legarda advirtió que existen cambios sustanciales en la base del acuerdo que deberán ser revisados junto con las nuevas condiciones impuestas por Washington. “Hay cambios sustanciales en la base que deberán ser revisados junto con las condiciones; es un buen momento para conocer qué se negoció de manera integral y, de ser necesario, replantear una estrategia”, sostuvo.

A su criterio, el contexto actual abre la puerta para evaluar con mayor profundidad los términos alcanzados hasta ahora y redefinir la hoja de ruta comercial del país frente a su principal socio no petrolero, en medio de un entorno internacional cada vez más volátil.

¿Qué pasará con los envíos minimis?

El nuevo arancel global del 15 %, impuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entró en vigor este martes 24 de febrero de 2026 como una alternativa temporal tras la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de invalidar gran parte de su esquema de gravámenes, según reportó EFE.

De acuerdo con la Casa Blanca, están exentos de este recargo productos agrícolas como carne de res y tomates, medicamentos, minerales críticos y metales destinados a la acuñación de monedas, ciertos productos energéticos y aeroespaciales, donaciones y equipaje relacionado.

Aunque inicialmente el dictamen sobre la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) implicaba la reactivación de la exención arancelaria para envíos ‘de minimis’ —mercancías de escaso valor—, en una orden ejecutiva separada Trump reafirmó y mantuvo esta medida. Esto tiene repercusiones directas para el comercio electrónico, especialmente para plataformas chinas como Temu y Shein.

Estados Unidos continuará cobrando aranceles a estos productos, incluidos los bienes enviados a través del sistema postal internacional, que también estarán sujetos al impuesto de importación temporal impuesto bajo la sección 122, según precisó la Casa Blanca.

Ante este escenario y tras la reciente decisión judicial, Ecuador activó de inmediato los canales formales de comunicación con sus contrapartes de la USTR (Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos). El Ministerio de Producción aseguró que actuará con responsabilidad y rigor técnico para proteger los intereses comerciales del país, dentro del proceso de negociación en curso y en coherencia con la agenda bilateral.

