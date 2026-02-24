Ley urgente de minería y energía pasa a segundo debate en la Asamblea

Con ocho votos a favor pasa el informe para el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía.

La Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa aprobó, con ocho votos a favor, el informe para el segundo debate del Proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, tramitado con carácter de urgente en materia económica.

La propuesta legislativa busca reforzar el desempeño operativo de ambas industrias mediante una regulación que incremente los ingresos fiscales, fortalezca la generación de divisas y aporte a la sostenibilidad fiscal y macroeconómica del país.

El texto ratifica como objetivo central la optimización de la gestión pública y privada en minería y en el servicio de energía eléctrica, a través de disposiciones de orden público aplicables en todo el territorio nacional.

Cambios en el sector minero

Para el ámbito minero, el proyecto incorpora reformas a distintos artículos de la Ley de Minería.

El reforzamiento de la rectoría del Estado y la precisión de las competencias entre instituciones del sector.

La regulación de los actos administrativos previos al inicio de la actividad minera.

La actualización del régimen de patentes de conservación y de las etapas de exploración y explotación.

La inclusión de un nuevo capítulo dedicado al fomento de inversiones, desarrollo de clústeres mineros y creación de áreas con protección de seguridad estratégica.

La propuesta también fortalece los controles ambientales, ajusta el régimen de regalías, y redefine los parámetros para la distribución de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados (GAD). Además, incorpora regulaciones específicas para la pequeña minería y la minería artesanal, con énfasis en sostenibilidad, seguridad jurídica y desarrollo territorial.

Enrique Herrería, secretario jurídico de la Presidencia, ingresa a la Asamblea para entregar los proyectos económicos urgentes. KARINA DAFAS

Reformas en el sector energético

En materia energética, el informe plantea cambios a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.

La modernización de conceptos como generación distribuida, autoabastecimiento y distritos autónomos energéticos.

La definición de reglas claras para la participación excepcional de empresas privadas, compañías estatales extranjeras y actores de la economía popular y solidaria.

La creación del Mercado de Capacidad, instrumento destinado a garantizar la seguridad, suficiencia y confiabilidad del sistema eléctrico nacional.

El proyecto también introduce disposiciones sobre títulos habilitantes, garantías financieras, reversión de bienes al Estado, despacho económico, autogeneración y mecanismos de distribución de utilidades para impulsar proyectos de desarrollo territorial en zonas de influencia energética.

La aprobación del informe se dio después de analizar las observaciones emitidas durante el primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional y de considerar los aportes recopilados en el proceso de socialización con instituciones públicas, gremios productivos, especialistas y ciudadanía.

El documento será ahora remitido a la Presidencia de la Asamblea Nacional, que deberá incluirlo en el orden del día para su discusión final en el Pleno, conforme al procedimiento establecido para los proyectos tramitados como urgentes en materia económica.

Aclaraciones del Ejecutivo en Comisión

Durante la Comisión General, María Emilia Limongi, viceministra (e) de Minas, señaló que el proyecto no flexibiliza los controles ambientales, ni modifica los estándares técnicos vigentes. Indicó que las reformas buscan armonizar la Ley de Minería con el Código Orgánico del Ambiente (COA), norma especializada que define la categorización ambiental mediante evaluaciones técnicas multidisciplinarias aplicables a todas las actividades productivas, incluido el sector minero.

Limongi subrayó que el régimen actual de control ambiental se mantiene intacto, y que las modificaciones responden a la necesidad de un marco normativo coherente para garantizar seguridad jurídica y fortalecer la rectoría estatal en la gestión de los recursos naturales.

