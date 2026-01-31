CAL tramita nuevas quejas contra Andrés Castillo y Ronal González: ¿Qué pasó?

Castillo ya enfrenta una queja del correísmo que debe resolverse; González fue suspendido por 60 días en una ocasión

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) tramitará nuevas quejas en contra de dos legisladores: Andrés Castillo, de ADN, y Ronal González, de la Revolución Ciudadana. El primero ya enfrenta una queja y está pendiente una resolución, mientras que González ya ha sido suspendido en una ocasión.

(NO TE PIERDAS: ¿Castillo será sancionado por sus expresiones en la Asamblea? Córdova presentó queja)

El CAL conoció las quejas presentadas la tarde del 30 de enero de 2026. La asambleísta del correísmo, Liliana Durán, ingresó la queja en contra de Castillo; en tanto que González enfrenta una solicitud presentada por el legislador Jorge Chamba.

En la sesión de esta instancia de decisión del Parlamento, controlada por ADN, fue el aliado del oficialismo Samuel Celleri quien mocionó admitir a trámite la queja presentada por Chamba.

Sanción por megáfono en la Asamblea: González se defendió en el CAL Leer más

Asimismo, otra aliada de ADN y excorreísta, Mónica Salazar, planteó aceptar a trámite la queja en contra de Castillo. Al final, ambas mociones fueron aprobadas por unanimidad en el CAL, que está integrado por siete miembros.

El siguiente paso será que los dos legisladores contesten a las quejas en un plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la decisión del CAL. De esta forma, los procesos que podrían derivar en sanciones ya se activaron en la Asamblea.

El Legislativo no profundizó en las causas que motivaron la presentación de ambas quejas. Sin embargo, cabe recordar que Durán ya se había quejado reclamo tras lo ocurrido en octubre de 2025, cuando, durante una sesión del Pleno, Castillo dijo: “Le ruego a la presidenta del club de la lectura que se calle, le ruego, se le va a volar la dentadura”.

Los procesos previos

Castillo enfrenta otra queja, presentada por el asambleísta de la Revolución Ciudadana, Comps Córdova. El hecho está relacionado con una expresión utilizada por el legislador de ADN: “Cuando estás dale y dale y dale, el burro se curte y ya no te obedece nunca”.

El asambleísta de la Revolución Ciudadana Ronal González apareció en el hall de la Asamblea con un megáfono. Cortesía: Ronal González/ X.

Luego mencionó directamente al asambleísta Córdova: “Vamos a hablar técnicamente, don Comps. Yo sé que es muy alto hablarle de esto porque usted no entiende”, añadió.

En el caso de González, el legislador fue suspendido por 60 días sin sueldo luego de que el CAL tramitara una queja presentada por la oficialista Diana Jácome. El caso estuvo relacionado con el uso de un megáfono en el hall de la Asamblea por parte del asambleísta correísta.

Ese día, González gritó con un megáfono: “¿Sí me escuchas, sinvergüenza? Aquí estoy”. La frase iba dirigida a Niels Olsen, presidente del Legislativo. Jácome sostuvo que el término “sinvergüenza” no era un simple calificativo coloquial, sino que “constituye una imputación directa a la honorabilidad y a la integridad moral de sus colegas”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!